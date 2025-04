Kijken: OnePlus deelt eerste cameraresultaten van OnePlus 13T

De op 24 april verwachte OnePlus 13T beschikt achterop over een dubbele 50MP camera: een hoofdcamera én een een telephotocamera met 2x optische zoom. Waar die toe in staat zijn laat OnePlus alvast zien.

OnePlus kiest wat ons betreft voor een opmerkelijke camera-setup voor de 13T. Het is een vlaggenschip maar toch treffen we maar twee camera's achterop aan; een 50MP hoofd- en een 50MP telephoto-camera. Die laatste is optisch tot 2x zoom in staat. Dat klinkt karig maar is volgens OnePlus tot 4x zoomen zonder kwaliteitsverlies. Hierbij wordt het toestel geholpen door het slim toepassen van software.

Een camera met een ultra-groothoekcamera ontbreekt dus. En die is met name handig voor landschapsfoto's of wanneer je net wat meer op beeld wilt vastleggen. Hoe OnePlus dat denkt op te lossen horen we vandaag niet. Wel nemen ze de zorgen over het beperkte zoomniveau van de telephoto-lens weg door enkele voorbeeldfoto's geschoten met de OnePlus 13T te geven.

Portretfoto's

De eerste foto's die OnePlus vrijgaf zijn allemaal portretfoto's. Dat is geen toeval; daar is een telephotocamera juist erg sterk in. OnePlus heeft het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt; sommige foto's zijn in extra moeilijke lichtomstandigheden geschoten. Zoals in het donker en met veel contrast.

OnePlus gaf ook enkele voorbeeldfoto's vrij die met de 50MP hoofdcamera werden geschoten. Ook die stellen niet teleur maar bij sommige missen we wel de extra kijkhoek die we van een ultra-groothoek gewend zijn. Vooral bij landschapsfoto's missen we wat extra ruimte links en rechts van de foto.

OnePlus geeft bij bovenstaande voorbeeldfoto's aan welke instellingen ze hebben gebruikt waaronder de ISO-waarde en de sluitertijd. Maar doordat de OnePlus 13T gebruikmaakt van Oppo's Image Engine die we ook in andere vlaggenschepen aantreffen worden de beste instellingen automatisch voor je ingesteld.

Als eerste de OnePlus 13T hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

De lancering van de OnePlus 13T staat voor donderdag 24 april 2025 gepland om 14:30 lokale tijd. Dat evenement vindt plaats in China en daar zal het toestel in eerste instantie alleen verkrijgbaar zijn. We horen dan ook of het bedrijf plannen heeft voor een lancering buiten China.