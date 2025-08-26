Apple geeft iPhone 17 eindelijk 120Hz scherm die het verdient

Het is jammer dat dit de kop is, maar waarom moest het 18 jaar duren? Terwijl de rest van de wereld al bijna een decennia naar vloeiende beelden kijkt, volgt Apple dan ook eindelijk met haar basis-iPhone van bijna duizend euro. Jammer, want er is zoveel meer te vertellen over de iPhone 17 dan alleen dit.

Apple kondigde de iPhone 17 tijdens haar jaarlijkse Keynote, tezamen met de iPhone 17 Pro en de geheel nieuwe iPhone Air. De aankondiging kende behoorlijk wat verrassingen, waaronder een nieuwe processor, meer opslaggeheugen en een ongewijzigde vanaf-prijs.

iPhone 17 in 5 frisse nieuwe kleuren

Net als voorgaande jaren kent de basis iPhone 17 een dubbele camera achterop die boven elkaar geplaatst zijn. Het gaat nog steeds om een 48MP Dual Fusion camera met naast een groothoeklens een 2x optische zoomlens waarmee je ook macroshots kunt maken. De camera voorop is wel anders, en hoe. Apple past niet alleen een fysiek grotere en hogere 18MP sensor toe, deze is voor het eerst vierkant.

Center Stage

Dit stelt de gebruiker in staat om foto's met dezelfde resolutie te schieten in zowel portrait als landscape, dus ongeacht hoe je het toestel houdt. Een slim principe die ongetwijfeld navolging zal volgen. Wie video van zichzelf schiet zal merken dat de camera je zal volgen en in beeld probeert te houden.

Met de iPhone 17 straffeloos portrait selfies schieten

Naast een vloeiender beeld wordt het scherm van de iPhone 17 ook iets groter. Het scherm meet nu 6.3 inch en kent een hogere helderheid buitenshuis van 3000 nits. Voorop zit het nieuwe Ceramic Shield 2 dat 3x krasbestendiger is. Apple past zoals gezegd eindelijk ook ProMotion toe in haar basis-iPhone en dit kan dynamisch de schermverversing tussen 1 en 120Hz regelen, afhankelijk van wat er getoond moet worden. Dit zal batterij besparen.

Sneller opladen

Over batterij gesproken, Apple belooft sneller opladen bij de iPhone 17. Hiervoor is een nieuwe adapter uitgekomen die tussen de 40 en 60 Watt kan regelen. Apple claimt een halfvolle batterij in 20 minuten, dat is zo'n 10 minuten sneller dan bij de iPhone 16-serie.

De belangrijkste functies van de iPhone 17

De Apple iPhone 17 komt uit in 5 nieuwe kleuren en start nu vanaf 256GB. Toch houdt Apple de prijs gelijk met die van het 128GB van vorig jaar. Eerder ging het gerucht dat Apple de prijs zou verhogen ondanks de opslagverdubbeling, dat blijkt achteraf dus niet te kloppen. De kunt een iPhone 17 vanaf vrijdag 12 september bestellen waarna je het toestel de week erop thuis geleverd krijgt.

