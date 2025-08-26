Apple onthult “onmogelijk dunne” iPhone Air, kost €1229

Geheel volgens verwachting heeft Apple tijdens haar iPhone-keynote een viertal nieuwe iPhones onthuld waaronder de geheel nieuwe iPhone Air. Met een behuizing van slechts 5,6 mm dik is het de dunste iPhone tot nu toe. Naast dun is hij ook erg duur.

Gemaakt van 80% gerecycled titanium, voor extra stevigheid, en slechts 5.6 millimeter dun, is de iPhone Air de meest opvallende iPhone in jaren. Het scherm zit met 6.5 inch tussen een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max in en wordt beschermd door het nieuwe Ceramic Shield 2 dat vier keer beter bestand is tegen barsten en drie keer krasbestendiger is dan de eerste generatie Ceramic Shield.

iPhone Air is "onmogelijk dun" aldus Apple

Apple heeft behoorlijk wat componenten moeten (her)ontwerpen om de iPhone Air zo energiezuinig mogelijk te maken. Zo is daar de vernieuwde Apple A19 Pro-chip die naast sneller ook minder energie verbruikt. Daarnaast is daar een nieuwe eigen modem; de C1X. Deze volgt al na een half jaar de eerste eigen ontwikkelde modem op; de Apple C1.

Apple claimt toch dag lang gebruik

Daarnaast bevat de Apple iPhone Air als eerste de Apple N1-chip die verantwoordelijk is voor het afhandelen van WiFi, Bluetooth en Thread. En door een vernieuwde energiemanagementsysteem genaamd Adaptive Power Mode belooft Apple toch een accuduur van een dag, ondanks de ongetwijfeld kleine ingebouwde batterij. Hiervoor moest zelfs de fysieke simkaart wijken; het toestel is eSIM-only.

iPhone Air van binnen bekeken

Center Stage selfiecamera

De enkele camera is uitgerust met een 48MP sensor die daarmee groot genoeg is om tot op 2x in te zoomen. Je foto's worden dan 12MP groot maar Apple belooft toch voldoende detail en kleur. Voorop zit een 18MP selfiecamera die Apple voor de gelegenheid Center Stage Front Camera noemt. Doordat deze is uitgerust met een grotere vierkante sensor maakt het niet uit hoe je je iPhone houdt, het levert altijd een hoge resolutie op.

iPhone Air komt in 4 kleuren

Apple brengt de iPhone Air in vier kleuren uit; hemelsblauw, lichtgoud, wolkenwit en spacezwart. Geheugen start bij 256GB en loopt op tot 1TB. De goedkoopste versie kost je €1229, de duurste €1729. Speciaal voor de Air brengt Apple bijpassende accessoires uit waaronder een dunnere MagSafe batterij en natuurlijk diverse hoesjes waaronder een extra dunne doorzichtig hoesje en een bumper case.

Pre-orderen kan vanaf vrijdag

Bestellen kan vanaf vrijdag 12 september waarna exemplaren op vrijdag 19 september geleverd worden. Zoals altijd bij nieuwe iPhones krijg je daar 3 maanden lang Apple TV+ bij, 3 maanden Apple Music en ook 3 maanden lang Apple Arcade.