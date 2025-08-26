Deze accessoires bracht Apple uit voor de iPhone 17-serie en Air

Je hebt je oog laten vallen op een nieuwe iPhone Air of iPhone uit de 17-serie. Natuurlijk wil je die het beste zo lang mogelijk mooi houden en bescherm je hem met een hoesje. Maar wat voor opties heb je? Welke speciale hoesjes heeft Apple gemaakt, zoals voor de dunne iPhone Air? Wij sommen de opties op.

Voor de iPhone 17 Pro & Max

Apple wil het debacle van de snel krassende FineWoven-hoesjes doen laten vergeten met haar nieuwe TechWover-hoesjes. Uiteraard beschikken de hoesjes over ingebouwde MagSafe zodat je draadloos je iPhone 17 Pro of 17 Pro Max kunt opladen. Het hoesje is gemaakt van 100% gerecycled polyester waar jacquardgetouw doorheen gewoven is.

Techwoven

Siliconen case

Daarnaast is er natuurlijk ook gewoon een siliconen hoesje beschikbaar voor de 17 Pro en 17 Pro Max. Je kunt kiezen uit de kleuren Neongeel, Zachtpaars, Middernacht, Oranje, Terracotta en Zwart. De prijs bedraagt €59.

Voor de iPhone 17

Het aanbod voor de iPhone 17 is mager te noemen. Er is alleen een siliconenhoesje met MagSafe beschikbaar in 5 verschillende kleuren; Neongeel, Ankerblauw, Zachtpaars, Licht mosgroen en Zwart. Ieder exemplaar kost €59.

Voor de iPhone Air

Het aanbod voor de iPhone Air is groter. Special voor het ultradunne toestel brengt Apple een tweetal verschillende mogelijkheden op de markt.

MagSafe-hoesje

Te beginnen met een doorzichtig MagSafe-hoesje van slechts 1 millimeter dik. Dit moet zo weinig mogelijk dikte toevoegen aan het dunne toestel. Naast een versie waarbij de MagSafe-magneten in het wit zijn uitgevoerd (vorst) is er een donkere versie beschikbaar (schaduw). Beide exemplaren kosten €59.

Bumper

Een andere oplossing om minimale dikte aan de iPhone Air toe te voegen is dit bumper-hoesje. Verkrijgbaar in vier kleuren en voor een prijs van €45 is dit de voordeligste optie om je nieuwe mobiel te beschermen.

Ook voor de iPhone Air beschikbaar is een extra dunne MagSafe-batterij al past deze dankzij de magneten ook op andere iPhone-modellen. Ook beschikbaar voor alle iPhones is de nieuw aangekondigde Crossbodykoord. Deze draag je om je schouder waardoor je iPhone lekker dichtbij je bungelt. De accessoire is wel relatief duur; €69 voor iets wat niet meer is dan een koord. Je bevestigt het koordje aan geselecteerde Apple-hoesjes.

Alle hier genoemde accessoires zijn vanaf vrijdag 12 september te bestellen, samen met je nieuwe iPhone. Bestellen kan via de bekende kanalen waaronder de Apple Store.