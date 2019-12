Persfoto’s tonen toekomstige Samsung Galaxy Note 10 Lite

WinFuture heeft de hand weten te leggen op de officiële persafbeeldingen van de aankomende Samsung Galaxy Note 10 Lite. Als dat tenminste z'n uiteindelijke naam wordt. Het met een S-Pen uitgeruste toestel belooft erg op de toekomstige Galaxy S11 te lijken.

De Note 10 en 10+ liggen alweer een poos in de winkel en dus lijkt de tijd rijp voor een broertje. Deze Note 10 Lite belooft met een verwachte schermdiagonaal van 6,7 inch tussen de Note 10 en Note 10+ in te zitten. Hoezo 'Lite'?! En ook z'n overige specificaties wijzen niet op een 'lichtgewicht' toestel.

De aanstaande Note 10 Lite

Renders van het toestel verklappen wel welke richting Samsung in 2020 op wil. Een vierkant/rechthoekig camera-eiland in de linkerbovenhoek achterop, dunne schermranden en een Infinity-O scherm voorop. We zagen dit ontwerp al bij de onlangs aangekondigde Galaxy A51 en A71, en vermoedelijk straks ook bij de Galaxy S11.

Note 10 Lite specificaties

Een grote verrassing is het uiterlijk van de Galaxy Note 10 Lite niet. Schetsen van het toestel verschenen eerder al. Daardoor wisten we al langer dat dit toestel een plat scherm krijgt in tegenstelling tot de afgeronde op de Note 10 en 10+. Achterop vinden we wat lijkt op 3 camera's en binnenin wordt een Snapdragon 855 verwacht. Niet echt specificaties die passen bij een 'Lite' toestel zou je denken.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy Note 10 Lite verkrijgbaar is E-mail

(via)