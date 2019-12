OnePlus toont begin 2020 concept-mobiel

OnePlus wil begin 2020 tijdens de CES-beurs in Las Vegas haar visie op mobiele telefonie laten zien. Iets wat ze Concept One noemen. Wat ze daar precies mee bedoelen is vooralsnog gissen.

OnePlus is geen reguliere gast op de CES; ze hebben er nog nooit eerder gestaan. Dat alleen al maakt dit nieuwswaardig. Nu blijkt ook dat ze mogelijk een nieuw model willen lanceren. Eentje met een 'alternatief ontwerp', zo valt te lezen op de teaser. Wat ze precies voor ons in petto hebben blijft onduidelijk, al lijkt het te gaan om een concept die mogelijk nooit op de markt zal komen.

De hele aankondiging doet denken aan de werkwijze van Xiaomi. Ook zij tonen wel eens concepttelefoons waaronder onlangs nog de Mi Mix Alpha; een telefoon volledig bestaande uit scherm. Of OnePlus ook met zoiets komt is nog maar de vraag. Onlangs lekte wel de OnePlus 8 Lite uit; een voordeliger en kleiner broertje van de verwachtte OnePlus 8. Erg revolutionair oogt dat toestel ook weer niet en al helemaal niet 'alternatief'. We zullen moeten afwachten tot dinsdag 7 januari 2020. Dan begint namelijk de CES in Las Vegas.

(via)