Eenvoudige en kleine Samsung Galaxy A01 onthuld

Zo uit het niets heeft Samsung de instap Galaxy A01 aangekondigd. Alhoewel, aangekondigd. Het toestel staat gewoon ineens op de website van de telefoonfabrikant. Niets geen persbericht of fraaie marketingcampagne, maar gewoon. Net zoals het toestel zelf; gewoon.

Wat valt er te vertellen over een 5,7 inch Android-toestel met 13+2 megapixel camera en 5 megapixel selfiecamera? Bij Samsung zullen ze gedacht hebben; niets. En daarom aan ons de eer je voor te stellen aan de Samsung Galaxy A01. Een eenvoudig toestel zonder opsmuk maar met instapeigenschappen.

De Samsung Galaxy A01 in al z'n verkrijgbare kleuren

Voor een Galaxy A-model beschikt deze nieuwe A01 over een opvallend klein scherm; 5,7 inch. Ook de HD+ resolutie is niet erg hoog. Het scherm kent een inkeping bovenin voor de bescheiden 5 megapixel selfiecamera. De inkeping kent een V-vorm en daarom mogen we het scherm 'Infinity-V' noemen. Netjes is dat deze instapper achterop toch over dubbele camera's beschikt. De 2e sensor wordt vooral gebruikt om diepte te kunnen waarnemen want met 2 megapixel alleen schiet je niet heel bruikbare plaatjes.

Galaxy A01 prijs

Instap of niet, de A01 krijgt behoorlijk wat RAM-geheugen mee volgens de speclijst; 6 of 8 GB. Dat lijkt ons om een foutje te gaan want een dergelijke instapper zou aan 3 a 4 GB ook voldoende moeten hebben. De Galaxy A01 zal straks verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, blauw en rood en een adviesprijs is er nog niet. De goedkoopste Galaxy A-telefoon is momenteel 139 euro voor de Galaxy A10. Verwacht wordt dat deze A01 daar wel onder gaat zitten, als hij hier tenminste uitkomt.