Oeps: Samsung Galaxy Fold toch niet miljoen keer verkocht

Samsung heeft berichten tegengesproken dat het een miljoen exemplaren van de Galaxy Fold heeft verkocht. Eerder nog maakte Samsung zelf bekend een miljoen opvouwbare telefoons te hebben verkocht. Dat bleek een foutje, oeps.

We houden van het noemen van rugnummers. In dit geval is het Young Sohn, een hoge pief bij Samsung Electronics, die de claim maakte tijdens Techcrunch Disrupt in Berlijn. Volgens hem had Samsung al een miljoen exemplaren van de ruim twee duizend euro dure Galaxy Fold verkocht. Een woordvoerder corrigeerde later dit bericht zonder te vermelden hoeveel exemplaren het daadwerkelijk verkocht heeft.

Hoeveel wel weten we niet, maar een miljoen zijn het niet

Samsung mag officieel dan nog geen harde cijfers hebben gegeven over de verkoop van de Fold, het sprak eerder wel de hoop uit een half miljoen exemplaren in 2019 te verkopen. Analisten houden rekening met tussen de 400.000 en 500.000 verkopen wereldwijd. Niet gek voor een toestel die in Nederland een adviesprijs van 2020 euro krijgt. En gaan geruchten over een meer betaalbare opvolger van de Samsung Galaxy Fold. Een clamshell-uitvoering moet ergens rond de 850 dollar kosten; omgerekend zo'n 765 euro.

