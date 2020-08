Aankondiging Samsung Galaxy M51 lijkt aanstaande, krijgt 6800mAh batterij

Zeg nou zelf; een telefoonbatterij kan niet groot genoeg zijn. En toch zijn fabrikanten wat terughoudend om ze in telefoons toe te passen. Ze willen namelijk niet dat hun producten te dik worden. Samsung lijkt daar maling aan te hebben met de aanstaande Galaxy M51. Of is dat te kort door de bocht?

De Galaxy M51 is nog allesbehalve officieel maar toch al duikt er informatie over het toestel op. En dat allemaal dankzij een goedkeuring van het Amerikaanse FCC waar hij onlangs gespot werd. Hieruit blijkt volgens Sammobile dat het toestel beschikt over 25 Watt snelladen. Die functie zal je nodig hebben want de verwachte batterijcapaciteit bedraagt 6800 mAh. Gigantisch zelfs voor telefoonbegrippen.

Eerder dook ook al een screenshot op van de M51

Als ook de overige geruchten kloppen dan krijgt de M51 verder een 6,5 inch groot OLED-scherm, 64MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoeklens, een macrocamera en een dieptecamera. Het opslaggeheugen telt een keurige 128GB en het werkgeheugen een eveneens meer dan keurige 8GB. Voor mid-range begrippen is dat bovengemiddeld hoog. Drijvende kracht achter de Samsung Galaxy M51 is opvallend de Snapdragon 730. Normaal zie je dat Samsung voor haar eigen Exynos-chips kiest in deze categorie.

Aankondiging Galaxy M51

Sammobile sluit verder af met de verwachting dat het toestel ergens in september aangekondigd zal worden en zal draaien op Android 10 met daar bovenop One UI versie 2.x. Het is afwachten of de Samsung fansite alle details juist heeft. Gelukkig hoeven we daar gelet de verwachting niet lang op te wachten.

