Laatste minuut afbeeldingen tonen Samsung Galaxy Z Fold 2

Dankzij professioneel lekker @evleaks hebben we vlak voor z'n officiële aankondiging alsnog hoge resolutie afbeeldingen van de Galaxy Z Fold2. Het opvouwbare toestel doet z'n voorganger verbleken met een volledig randloos scherm, zowel aan de binnen- als buitenzijde.

Naast duur zijn opvouwbare telefoons erg veelbelovend. Ze lossen problemen op die we inmiddels voor lief hadden aangenomen. Nu introduceren ze ook weer geheel nieuwe problemen, maar dat is iets wat van generatie op generatie opgelost wordt. En wat voor nieuwe generatie is deze Galaxy Z Fold2. Beide schermen waarover het toestel beschikt zijn op onderstaande afbeelding werkelijk schitterend.

De Galaxy Z Fold2 in Mystic Bronze

Vooral wanneer je het uiterlijk vergelijkt met de eerste generatie Fold dan lijkt die eerder genoemde erg gedateerd. De notch, het kleine scherm voorop. Allemaal dingen die Samsung met de Z Fold 2 heeft aangepakt. Kopers van die eerste generatie zullen zich waarschijnlijk nu ook achter de oren krabben. Niet leuk voor een toestel dat nieuw meer dan 2000 euro gekost heeft. Of al die mensen nu in de rij zullen gaan staan voor de Fold 2 is nog even de vraag.

Duur experiment

Het zal Samsung op dit moment ook nog niet te doen zijn om de verkoopaantallen van de Fold-serie. Het is nog even uitvogelen wat er mogelijk is, welke richting de juiste is, welke technieken je hiervoor het beste kunt gebruiken. Zie het als een enorm experiment, gefinancierd door het succes van de Galaxy S, A en Note.

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy Z Fold2 samen met de Note 20-serie en Galaxy Watch 3 tijdens Unpacked op 5 augustus aankondigt. Tijdens dit evenement wordt mogelijk ook een nieuwe generatie Galaxy Buds tentoongesteld, als ook de Galaxy Tab S7. Meer afbeeldingen van de Fold2 vind je hier.