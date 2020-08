“Apple Watch Series 6 kan zuurstofsaturatie meten”

De volgende Apple Watch is mogelijk uitgerust met een nieuwe sensor. Hiermee zou hij het zuurstofgehalte in je bloed kunnen meten. Via deze waarde kun je bepalen of je last hebt van slaapapneu of vroege symptomen hebt van COVID-19.

Het bericht over de Apple Watch Series 6 dook voor het eerst op bij DigiTimes. Apple zou de onderdelen hebben ingekocht bij ASE Technology die inmiddels al een persbericht op haar website heeft staan over de samenwerking met Apple.

Op de huidige Apple Watch kun je alleen nog een ECG maken

Het toekomstige horloge zou een waarschuwing geven wanneer de zuurstofsaturatie onder de 95% daalt. Deze grens is doorgans een indicatie dat er iets aan de hand is. Dat kan slaapapneu zijn waarbij de gebruiker in zijn slaap tijdelijk geen lucht krijgt. Ook coronapatiënten kampen met een te laag zuurstofpercentage in hun bloed. Hoe eerder dit bekend wordt, hoe eerder een behandeling gestart kan worden en latere long- en hartschade voorkomen kan worden.

Pulsoxymeter

De Apple Watch Series 6 wordt niet voor het einde van het jaar verwacht. Aanwijzingen dat Apple's volgende slimme horloge het zuurstofgehalte kan meten dook al eerder op in de code van iOS 14. Apple is zeker niet de eerste die een zogenaamde SpO2-sensor in haar horloges toepast. Zo kondigde Withings eerder in 2020 de ScanWatch aan. En zo heeft ook Garmin enkele horloges in het assortiment die over een pulsoxymeter beschikken waaronder de vivoactive 4.