Huawei kondigt uitklapbare Mate X2 aan met nieuwe ontwerp

Huawei heeft een nieuwe opvouwbare telefoon aangekondigd. De Mate X2 vouw je ditmaal open als een boek. Het kwetsbare hoofdscherm zit hierdoor altijd beschermd binnenin. Bij diens voorganger zat dat nog aan de buitenkant.

Hiermee volgt de Huawei Mate X2 dezelfde ontwerpstijl als Samsung's Galaxy Z Fold 2. Ook die kent een groot binnenscherm en een secundair scherm aan de buitenkant. Bij de Mate X2 meet het buitenste scherm 6,45 inch met een FHD+ resolutie en 90Hz snelheid. Het scherm binnenin meet opengeklapt 8 inch met een resolutie van 2480x2200 en 90Hz verversingsnelheid.

Vernieuwde Falcon Wing

Huawei noemt haar scharnier 'Falcon Wing' en ook nu weer is dat het geval. Deze is wel vernieuwd. In plaats van twee gelijke delen bestaat de X2 uit één kleiner en één groter deel. Deze delen lopen taps toe maar vormen ingeklapt wel een rechthoek. Het dunste deel meet slechts 4,4 millimeter. Ingeklapt is het toestel tussen de 13,6 en 14,7 millimeter dik. Dat is dunner dan de Fold 2 van Samsung.

10x periscoopcamera

De Mate X2 beschikt voorop over een 16MP selfiecamera met achterop een viervoudig camerasysteem. Nieuw hieraan is de hogere 50MP sensor en een 8MP periscoopcamera met 10x optische zoom. Hybride kan 20x ingezoomd worden, digitaal zelfs tot 100x al plaatsen we vraagtekens bij de bruikbaarheid van de foto's.

Kirin 9000-processor

Binnenin zit een Kirin 9000-processor met 5G-ondersteuning. Ook is ruimte gemaakt voor een 4500 mAh batterij die bedraad met 55W snel is op te laden. Huawei past EMUI 11 toe wat op Android 10 gebaseerd is. Toch draait het toestel geen Google-diensten dus apps downloaden via de Play Store kan niet en ook Google-apps zoals Maps en YouTube ontbreken. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat het toestel buiten China uitgebracht zal worden.