Oppo Find N moet concurrentie aangaan met Galaxy Z Fold3

Oppo kondigt naar verluidt op 15 december 2021 haar eerste opvouwbare telefoon aan; de Find N. Qua ontwerp doet deze denken aan de Galaxy Z Fold3 van Samsung. Maar dan goedkoper.

Van 14 tot en met 15 december houdt Oppo haar INNO DAY evenement. Hier toont het doorgaans nieuwe technieken aan de wereld. Dit jaar zal vermoedelijk in het teken staan van foldables. De Find N moet de eerste opvouwbare Oppo worden en lijkt qua ontwerp erg op de Samsung Galaxy Z Fold3.

In bovenstaand filmpje krijgen we de Find N zelfs al even te zien. Buitenop zit een groot randloos scherm met binnenin een uitklapbaar scherm met in de linker bovenhoek een selfiecamera. Of deze net als bij de Fold3 onder het scherm zit is nog onbekend. Eerdere geruchten spraken over een 6,5 inch scherm buitenop met tenminste 3 camera's en binnenin een 8 inch scherm.

Aankondiging Oppo Find N

Oppo schrijft dat het al 4 jaar werkt aan deze Find N en dat het gelooft dat deze vormgeving de weg naar voren is. Welke onderscheidende functies de Find N krijgt blijft nog even geheim maar dat zal 15 december ongetwijfeld duidelijk worden.