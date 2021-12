Samsung Galaxy S22 Ultra heet mogelijk S22 Note

Wie plaatjes van de aankomende Galaxy S22-serie al voorbij heeft zien komen zal het niet ontgaan zijn. De grootste S22, voorheen genoemd de S22 Ultra, ziet er heel anders uit dan z'n kleinere S22 en S22+ broers. En dat is mogelijk met een reden.

Want volgens een nieuwe bron krijgt het toestel dat we tot nu toe steevast S22 Ultra hebben genoemd een heel andere naam. Eén die beter aansluit bij z'n grootste pluspunt; ondersteuning van de S Pen. Dankzij het hoekiger uiterlijk en de ingebouwde S Pen lijkt hij niet alleen erg op een Note-telefoon maar mogelijk krijgt hij ook die naam; de S22 Note.

S22 ULTRA IS DEAD



Next is the S22 Note ? — Tron ? (@FrontTron) December 10, 2021

Alhoewel het gerucht aannemelijk klinkt moeten we beseffen dat het vooralsnog leunt op één enkele bron. Of beter gezegd; één tweet. De Note en Ultra hebben altijd al veel gemeen gehad; grote telefoons met high-end specificaties. En nu de Galaxy Note-reeks definitief gestopt is en door de Galaxy S-serie is overgenomen is een kleine verwijzing ernaar wel het minste wat Samsung kan doen.

S22 Note/Ultra specificaties

Ondanks een mogelijk andere naam hebben we het nog wel altijd over hetzelfde toestel. Eén met een 6,81 inch groot AMOLED-scherm, waarschijnlijk met een snelle 120Hz weergave en met een hoge QHD+ resolutie, viervoudige camera in een P-vormige layout en uiteraard een ingebouwde S Pen.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S22 Ultra verkrijgbaar is E-mail

Wat ons betreft het is het nog te vroeg om dit gerucht als waarheid te presenteren. Het wachten is op de lancering en het definitieve woord van Samsung. Dat moet mogelijk 8 februari 2022 gebeuren. Die datum werd eerder door Jon Prosser genoemd als datum voor een Unpacked Event. Prosser voorspelt vaker correcte informatie over onaangekondigde telefoons maar hij zit er ook wel eens naast. Het is en blijft afwachten.