Specs OnePlus Nord 2 CE tonen vooral veel van hetzelfde

Volgens bronnen bij 91mobiles zijn de specificaties van de OnePlus Nord 2 CE, codenaam Ivan, binnen. OnePlus lijkt te kiezen voor een nieuwe processorleverancier en sneller opladen.

De Nord CE is een betaalbare 5G-telefoon die OnePlus in juni van 2021 aankondigde. Hij heeft een 6,4 inch scherm met snelle 90Hz weergave, een 4500 mAh batterij en een drievoudige camerasysteem bestaande uit 64+8+2MP sensoren. Dat alles gaat met de komst van de Nord CE 2 niet veranderen.

De OnePlus Nord CE 5G krijgt misschien snel een opvolger

Maar toch zijn er verschillen. Zo ligt daar volgens 91mobiles straks een MediaTek Dimensity 900 onder de motorkap en kan de batterij met 65W sneller opgeladen worden. In vergelijking met de Snapdragon 750G uit de Nord CE 5G scoort de Dimensity 900 iets beter op zowel de CPU als GPU, al is het minimaal. Onze inschatting is dat het vooral goedkoper voor OnePlus is om in te kopen al verwachten we daarmee niet een lagere verkoopprijs voor de Nord CE 2.

Nord CE 2 lancering

Volgens de bron kan de lancering van de OnePlus Nord CE 2 begin 2022 gebeuren. Ons persoonlijk lijkt het wat aan de vroege kant maar daarentegen beschikt het toestel al wel over z'n BIS certificatie. Daarmee is het toestel alvast goedgekeurd voor de Indiase markt.