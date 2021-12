“Gehele Samsung Galaxy S22-serie krijgt glazen achterkant”

Toen Samsung de Galaxy S21 aankondigde deed het de wereld verbazen over z'n materiaalkeuze. Een plastic achterkant op een vlaggenschip zou toch niet mogen? Of wel? Samsung wil die discussie niet opnieuw en zorgt dat de gehele S22-serie een achterkant van glas krijgt.

Ook wij deden mee met het bashen van de S21. Plastic op een €800 kostende telefoon, wie verzint dat?! In werkelijkheid viel dat overigens erg mee. De matte afwerking voelde best premium aan, smeerde niet zoals glas doet en valt niet kapot in duizend stukjes als je hem laat vallen. Bovendien is het lichter en voelt het in de wintermaanden warmer aan dan zeg metaal.

Tweet van Ice Universe over de materiaalkeuze van de S22-serie

De S21+ en S21 Ultra kregen overigens wel een glazen achterkant en dat lijkt straks ook voor de instap S22 te gebeuren. Tenminste als we het gerucht van Ice Universe mogen geloven. Die weet vaker vooraf correcte informatie te melden over onaangekondigde telefoons.

Meer differentiatie

Destijds werd aangenomen dat Samsung koos voor plastic om de kosten laag te houden. De instap Galaxy S21 kreeg destijds een lagere instapprijs dan voorgangers. Echter gold die prijsdaling ook voor de glazen S21+ dus wellicht gaat die vlieger niet helemaal op.

Het is niet ondenkbaar dat Samsung meer verschil wil aanbrengen tussen de premium Galaxy S22 en de S21 FE die hoogstwaarschijnlijk wel van plastic gebruik blijven maken. Welke draai Samsung er aan gaat geven zal duidelijk worden tijdens het Unpacked Event wat nog moet worden aangekondigd.