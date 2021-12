Officiële poster toont Samsung Galaxy S22 Ultra en S22 Plus

Ben Geskin heeft een deel van de uiteindelijke marketingposter waarop de Samsung Galaxy S22 Ultra en S22+ poseren gepost. Niet alleen dat, maar we zien tevens in welke kleuren beide toestellen uitkomen.

De Samsung Galaxy S22-serie komt er aan en dat gaan we merken de komende tijd. De hoeveelheid gelekte informatie zit hier al aan het plafond en daar lijkt alleen nog maar meer bij te komen. Vandaag is het de beurt aan een vermeende officiële poster met daarop de Galaxy S22 Ultra en de S22+. In respectievelijk een roze/koper en wit/zilver.

S22 Ultra en S22+

Bovenstaand beeld verscheen op de Twitter-tijdlijn van Ben Geskin. Hoe Ben aan dit beeld komt wordt niet opgehelderd maar hij beweert dat het om officiële beelden gaat. Renders van beide telefoons lekten eerder al uit maar dit zijn vooralsnog de eerste officiële beelden, mits de geruchten kloppen uiteraard.

Uiterlijke verschillen

Omdat we al wisten hoe beide telefoons er straks uitzien leert bovenstaande afbeelding ons op dat gebied weinig nieuws. De Ultra, die mogelijk straks als ‘S22 Note’ door het leven gaat, een afwijkende achterkant heeft oogt hij niet als een S22-telefoon. Ook is de bovenkant niet afgerond zoals bij de zijkanten. Onderop zit zelfs een slot voor een S Pen, iets wat bij de S21 Ultra nog ontbrak ondanks dat die de pen wel ondersteunde.

Verwachte kleuren

Naast de hier getoonde kleuren komen de S22 en S22 Plus straks ook uit in het zwart, grijs, beige, blauw, groen, paars en roségoud. De S22 Ultra verwachten we in minder kleuren maar nog altijd in het wit, zwart, rood en groen.

