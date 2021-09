Gerucht: Samsung Galaxy S22 wordt stukje kleiner

Volgens insider @UniverseIce wordt de Galaxy S22 een stukje kleiner dan z'n voorganger. Geruchten daarover gingen al langer toen bekend werd hoe groot de batterij van de S22 zou worden.

Smartphones worden al jarenlang steeds iets groter. Maar blijkbaar lopen we nu tegen een grens aan want de aankomende Galaxy S22 wordt juist kleiner. Kleiner dan de S21 en zelfs kleiner dan de iPhone 13. Het Galaxy S-model was juist altijd groter dan z'n iPhone tegenhanger.

Vergelijking in formaat (artist impression)

Dit gerucht wordt de wereld in geslingerd door @UniverseIce die vaker correcte informatie weet te verzamelen. Volgens deze bron krijgt de Galaxy S22 een 3700 mAh grote batterij. Dat is 300 mAh minder dan in de Galaxy S21 zit. Maar met een kleiner schermformaat van 6,06 inch is dat goed te verantwoorden.

Meer differentiatie

Door de Samsung Galaxy S22 kleiner te maken ontstaat meer verschil tussen de Plus en Ultra. Door de duurdere Plus ook wat kleiner te maken zou Samsung daar meer gebruikers naar kunnen sturen. Nu zit er slechts een minimaal verschil van 0,1 inch tussen de S21 Plus en S21 Ultra.

Schermformaat van de Galaxy S door de jaren heen

Bovendien zou Samsung dan een mini-achtige Galaxy S in het assortiment krijgen. Iets wat momenteel ontbreekt. Mocht dit gerucht kloppen dan zou het voor het eerst zijn dat Samsung een nieuwe Galaxy S-model een kleiner scherm zou meegeven. Voorgaande jaren groeide die juist altijd of bleef hij gelijk.