Render toont onaangekondigde Samsung Galaxy M52 5G

Er is een nieuwe Galaxy M op komst; de Galaxy M52. Afbeeldingen van dit nog onaangekondigde toestel verschenen op bij een webshop die nu volop in de aandacht staat. Maar of Samsung daar zo blij mee is?

Deze Galaxy M52 wordt de beoogde opvolger van de M51 die Samsung in augustus van 2020 aankondigde. Hoog tijd dus voor een opvolger van dit toestel met z'n immense 7000 mAh grote batterij. De M52 krijgt alleen wel een flink kleinere batterij.

Want volgens dezelfde webshop krijgt het toestel een 5000 mAh grote batterij. Het scherm meet 6,7 inch en de processor is van het type Snapdragon 778G (SM7325). Met andere woorden; hetzelfde schermformaat maar wel een nieuwere processor. Het scherm draait trouwens wel op een hoge 120Hz schermverversing. In het scherm is verder een schermgat te vinden voor de 32MP selfiecamera.

Samsung Galaxy M52 prijs

Achterop vinden we nog drie camera's netjes onder elkaar. Volgens de geruchten gaat het om een 64, 12 en 5 megapixel camera. Het werkgeheugen komt uit op 6GB met 128GB aan opslaggeheugen. De webshop vraagt omgerekend 382 euro voor de Galaxy M52 5G. Wanneer Samsung hem officieel aankondigt is nog even de vraag, lang lijkt dat niet meer te duren.

