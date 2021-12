Honor toont gestalte van inklapbare Magic V

Honor, een voormalige dochteronderneming van Huawei, staat op punt om haar eerste foldable telefoons aan te kondigen. Het toestel draagt straks de naam Magic V wat een verwijzing is naar z'n vorm als je hem inklapt.

De Magic V moet Honor's eerste foldable vlaggenschip worden. Dat verzinnen we niet zelf, dat staat te lezen op de afbeelding die het zelf heeft vrijgegeven. We zien hierop tevens hoe de Magic V eruit komt te zien.

Qua uiterlijk doet het geheel ons denken aan de Samsung Galaxy Z Fold 3. Al zou je ook kunnen stellen dat Honor zich heeft laten inspireren door de Huawei Mate X2 die begin 2021 werd aangekondigd. Net als die beide toestellen krijgt de Honor Magic V buitenop een groot randloos scherm met binnenin een nog groter opvouwbaar scherm van rond de 8 inch groot.

Losgeweekt van Huawei

Honor was ooit het jeugdige zusje van het Chinese Huawei maar zag zich vanwege het Amerikaanse handelsverbod genoodzaakt zich los te weken. Hierdoor heeft het geen last meer van Amerikaanse sancties en kan het gewoon zaken blijven doen met de rest van de Westerse wereld. Mogelijk krijgt de Magic V dus gewoon een Qualcomm-processor met 5G-ondersteuning en misschien zelfs toegang tot de Google Play Store.

Dat laatste hoeft trouwens niet want het laatste gerucht gaat dat de Magic V alleen in China verkocht gaat worden, en daar hebben ze niet veel op met het Amerikaanse Google. Maar wie weet waait de 'V' uiteindelijk over naar de rest van de wereld mocht de interesse groot blijken.