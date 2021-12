Samsung Galaxy S21 FE lekt wederom, ditmaal de binnenkant

Net toen we dachten dat we zo'n beetje alles wel van de Samsung Galaxy S21 FE gezien hadden, lekt er toch nieuw ongezien materiaal. Deze nieuwe beelden illustreren goed hoe Samsung z'n best doet om de S21 FE geheim te houden: niet.

Inmiddels lijkt de aankondiging van de S21 FE een formaliteit. We dachten alles al van deze Fan Edition gezien te hebben maar daar denkt het Sloveense Mobistekla anders over. Die hebben een exemplaar alvast ontleed.

Nu moeten we erkennen dat bovenstaande beelden weinig toevoegen, het is immers een kant die je hoopt weinig te zien van een mobiele telefoon. Het lek is wat dat betreft alleen nieuwswaardig omdat het goed illustreert hoe goed (of slecht) Samsung het lekken van onaangekondigde telefoons gedicht heeft.

Onderdelen S21 FE

Wel meldt de bron de prijzen van enkele onderdelen. Zo kost een nieuwe scherm voor de Galaxy S21 FE tussen de 119 en 185 euro, afhankelijk van of het frame er bij in zit of niet. De bron heeft de pagina inmiddels offline gehaald, vermoedelijk op verzoek van de advocaten van Samsung. Maar zoals vaker bij dit soort gevallen is het dan al te laat en heeft er altijd iemand foto's bewaard. Dank daarvoor!

