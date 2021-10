“Samsung Galaxy S21 FE uitgesteld tot januari 2022”

Hij zou zijn uitgesteld, hij zou gecanceld zijn, en nu lijkt het er op dat hij wederom uitgesteld is. Tot tenminste 11 januari 2022 aldus Jon Prosser.

Het begint een beetje een soap te worden rondom de Galaxy S21 FE. We weten hoe hij eruit komt te zien en wat hij allemaal kan. We weten alleen nog niet wanneer hij komt. Hij had allang aangekondigd moeten worden maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Mogelijk vanwege een tekort aan chips, mogelijk om bestaande telefoonseries niet in de weg te zitten. Het echte antwoord weten wij ook niet. Maar we horen wel een nieuwe mogelijke lanceerdatum: 11 januari 2022. Deze datum wordt genoemd door Jon Prosser en wordt bevestigd door Max Weinbach.

Unpacked Event Part 2

We durven momenteel nergens meer rekening mee te houden. Prosser noemde eerder namelijk nog de datum 20 oktober. Samsung kondigde inderdaad op die datum een Unpacked evenement aan maar onbekend is nog wat daar getoond gaat worden. De S21 FE in ieder geval niet zo blijkt uit deze nieuwe informatie.