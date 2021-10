Apple kondigt zweetbestendige AirPods 3 aan met Spatial Audio

Apple heeft tijdens haar najaars Keynote de derde generatie Airpods aangekondigd. De nieuwe draadloze oordopjes krijgen Spatial Audio en zijn spatdicht en zweetbestendig.

De komst van de AirPods 3 hing al in de lucht. Ze krijgen een vernieuwd design met een korter steeltje. Noice cancelling ontbreekt maar hij is wel zweetbestendig en er is nu Spatial Audio. Deze ruimtelijke geluidsbeleving zorgt dat als je je hoofd beweegt het geluid in de ruimte lijkt te blijven staan.

De AirPods gen 3 hebben een iets langere batterijduur van 6 uur lang muziek luisteren. Dat is een uur langer dan het vorige model. In combinatie met de oplaadcase krijg je zelfs 30 uur. De case kan opgeladen worden via een Lightning-kabel of draadloos via MagSafe of Qi.

Adaptive EQ

Apple besteedde tijdens de keynote veel aandacht aan de Adaptive EQ functie. Geen oor is hetzelfde en iedereen hoort geluid anders, zelfs hetzelfde geluid. Door de vorm van je oor te analyseren kunnen de AirPods 3 min of meer geluid zo afspelen zoals de muzikant het bedoelde. Een naar binnen gerichte microfoon pikt geluidsgolven op en past lage en middentonen automatisch aan.

AirPods 3 prijs

De nieuwe dopjes zijn vanaf vandaag te bestellen en komen dinsdag 26 oktober uit. De prijs bedraagt $179 of €199. De AirPods 2 bijven in het assortiment en zakken in prijs naar $129 of €149.