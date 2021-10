Google Pixel 6 en 6 Pro vanaf 28 oktober verkrijgbaar

Na de eerste kennismaking heeft Google dan eindelijk de Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel onthuld. Beide telefoons komen 28 oktober uit voor respectievelijk 599 en 899 dollar maar slechts in 9 verschillende landen.

Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Japan, Taiwan, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar komen de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel uit. Inwoners van andere landen zijn aangewezen op de grijze import of moeten gebruikmaken van een doorstuurservice.

De nieuwe Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro

De twee nieuwe Pixel-telefoons waren al aangekondigd maar enkele details ontbraken nog. Deze heeft Google nu gegeven, met name over de eigen processor: Tensor. Overigens was veel daarover al uitgelekt dus veel verrassingen waren er niet.

Machine Learning

Google werkt graag met machine learning. Het helpt bij het verkrijgen van natuurlijker en betere antwoorden in de zoekmachine maar Google past het ook toe bij spraakherkenning en beeldbewerking. Het lukte Google voorheen niet om de volle potentie van machine learning uit de chips van Qualcomm te krijgen. De Snapdragon-chips zijn wel erg goed in het leveren van korte krachtige prestaties maar niet in de vele miljarden berekeningen die je nodig hebt voor machine learning. Reden voor Google om zelf een chip te ontwikkelen.

De drijvende kracht achter de Pixel 6: Google Tensor

Google Tensor

Google's Tensor CPU bestaat uit 8 cores: 2 hoge prestatie cores, 2 mid cores en 4 hoge efficiëntie cores. De GPU telt 20 cores en er is nog een ISP (Image Signal Processor), een Context Hub voor aandrijven van het Always-On Display en een Titan M2 security chip. Maar misschien wel het meest belangrijk is de TPU waar de Machine Learning Engine zich bevindt. De prestaties hiervan worden maar slecht gemeten in traditionele benchmarks en daarom waarschuwt Google ook om daar niet blind op te varen. En toch meldt Google dat de Tensor 80% krachtiger CPU-prestaties levert dan z'n voorganger met een 370% snellere GPU.

HDRnet on Tensor

Dan de vraag waar dit alles voor gebruikt wordt? Google Pixel-telefoons waren altijd al erg goed in fotografie dankzij Computational Photography. Een algoritme waarbij met alledaagse camerahardware zeer indrukwekkende foto's geschoten kunnen worden. De Pixel 6 en 6 Pro kunnen dit door de toegenomen kracht voortaan ook bij video. HDRnet on Tensor levert 4K op met 60FPS. Tijdens het filmen wordt het beeld van meerdere camera's op het apparaat geanalyseerd en verwerkt tot één video met ongekende kleuren en scherpte.

Magic Eraser

Een andere toepassing die nu mogelijk is is Magic Eraser. Je kunt hiermee objecten uit foto's verwijderen. De Pixel 6 geeft alvast suggesties bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld iemand op de achtergrond loopt. Maar je kunt ook willekeurige dingen verwijderen door er simpelweg een rondje omheen te tekenen. Magic Eraser werkt ook bij foto's die je eerder geschoten hebt. Photobombing is er niet meer bij.

Met Magic Eraser verwijder je personen op de achtergrond

Face Unblur

Dankzij Machine Learning weet de Pixel 6 ook meteen wat een gezicht is en wat niet. Hierdoor wordt een functie zoals Face Unblur mogelijk. Nog voordat je een foto schiet weet de Pixel dat er een persoon in beeld is. Tijdens het schieten maakt ook de niet actieve camera een foto met zeer snelle sluitertijd. Mocht de foto dan een onscherp gezicht opleveren dan wordt de informatie van die tweede camera gebruikt om toch het gezicht scherp te maken.

Met Face Unblur blijven gezichten scherp

Motion Mode

Soms wil je juist een onscherpe foto, bijvoorbeeld voor een dramatisch effect. Met Motion Mode herkent de Pixel 6 dat je een actiefoto wilt maken bijvoorbeeld als je een foto maakt van een wielrenner. De Pixel geeft dan de bewegende onderdelen, in dit geval van de achtergrond en de wielen, een motion-effect mee. Naast suggesties waar Google zelf mee komt kun je ook op het gedeelte klikken wat je bewogen wilt hebben. Het resultaat is een creatieve foto die voorheen alleen mogelijk was met dure apparatuur of onhandige accessoires.

Motion Mode - voor

Motion Mode - na

Real Tone

Onze telefoons maken steeds betere foto's maar niet iedereen ziet daar de gevolgen van. Vooral mensen met een donkere huidskleur. Wanneer zij zich fotograferen tegen een witte achtergrond dan oogt het eindresultaat vaak vervaagd met weinig contrast en onnatuurlijke huidtinten. Om daar wat aan te doen heeft Google vele fotografen naar input gevraagd en deze in haar algoritme gestopt met als resultaat Real Tone.

Real Tone in actie

De Pixel 6 herkent hierdoor beter gezichten van mensen met kleur met genuanceerdere automatische witbalans en verbeterde automatische belichting. Volgens Google is de Pixel 6 hierdoor de meest inclusieve camera die vandaag te krijgen is.

Live Translate

Een ander onderwerp waar Machine Learning goed tot z'n recht komt is bij spraakherkenning. De Pixel 6 en 6 Pro beschikken over Voice Typing wat nog sneller is en nog beter de context begrijpt. Hierdoor wordt het ook mogelijk om meteen te vertalen. Dankzij Live Translate kun je jezelf verstaanbaar maken in landen waar je de taal niet machtig bent. De nieuwe Pixels kunnen ook beelden vertalen. Richt de camera op een verkeersbord met een vreemde taal en de woorden worden voor je ogen vertaald.

Nieuwe belfuncties

Door de verbeterde en snellere spraakherkenning kan de Pixel je ook helpen bij een telefoongesprek. Zo kan een telefoongesprek voor je uitschreven worden om hem later nog eens terug te lezen. Maar dit is ook handig bij een automatisch keuzemenu waarbij de opties als klikbare knoppen tevoorschijn komen. Hoef je al die menuopties niet te onthouden.

En als je in de wacht gezet wordt dan kun je de Pixel gewoon wegleggen en hem laten luisteren naar de achtergrondmuziek. Komt er dan daadwerkelijk iemand aan de lijn dan wordt je automatisch gewaarschuwd. Vooralsnog lijken dit exclusieve functies voor de nieuwe Pixel-telefoons.

Pixel 6 verkrijgbaar

De Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro zijn vanaf 28 oktober verkrijgbaar maar zijn daarvoor al wel te bestellen. Beide telefoons krijgen 5 jaar lang beveiligingsupdates en krijgen diverse bijbehorende accessoires zoals de nieuwe Pixel Stand met actieve koeling voor 23W draadloos snelladen. De Pixel 6 is verkrijgbaar in Sorta Seafoam, Kinda Coral en Stormy Black. De Pixel 6 Pro krijgt de kleuren Sorta Sunny, Cloudy White en Stormy Black. Qua geheugen is er te kiezen uit 128 of 256GB met nog een extra optie voor de 6 Pro van 512GB.

