Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition aangekondigd

Samsung heeft een speciale uitvoering van de Galaxy Z Flip 3 aangekondigd: de Bespoke Edition. Het is een gepersonaliseerde versie van Samsung's populairste foldable waarbij je zelf de kleuren van de panelen kiest.

Via de Bespoke Studio kun je de kleuren van de panelen van de Flip 3 kiezen. Er is keuze uit 5 kleuren; blauw, geel, roze, wit en zwart. Voor het scharnier kun je kiezen uit zwart en zilver. In totaal zijn er 49 verschillende kleurcombinaties mogelijk.

De gepersonaliseerde Flip 3 Bespoke Edition is alleen verkrijgbaar via samsung.com en wordt op maat gemaakt. De gekleurde panelen zijn achteraf nog te wisselen voor andere. De Z Flip 3 Bespoke Edition is verkrijgbaar vanaf 20 oktober voor een bedrag van $1099 in een select groepje landen waaronder Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Je krijgt hierbij gratis 1 jaar Samsung Care+ bij waardoor je beschermd bent tegen onopzettelijke schade.

Galaxy Watch 4 Bespoke Studio

Ook van de Galaxy Watch 4 komt een Bespoke Edition uit waarbij je de kleur van het klokwerk en het bandje naar eigen wens kunt samenstellen. Ook hiervoor kun je exclusief terecht bij de samsung.com website en de Bespoke Edition.