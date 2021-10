Renders tonen Samsung Galaxy Tab S8 Ultra met selfienotch

Blijkbaar hebben ze bij Samsung ook naar de introductie van de nieuwe MacBook Pro van Apple gekeken. Want ook de aankomende Galaxy Tab S8 Ultra krijgt een soortgelijke notch voor de selfiecamera. Beter goed gejat dan slecht bedacht.

De meeste tablets hebben de selfiecamera in de schermrand zitten. Die is vaak toch iets groter dan bij telefoons zodat je met je duim niet meteen het scherm aanraakt. Samsung lijkt te breken met die traditie getuige onderstaande renders van de Galaxy Tab S8 Ultra.

We zien niet alleen zeer dunne schermranden, zelfs nog dunner dan bij de iPad Pro, maar we zien ook een notch. Oftewel een inkeping waarin de selfiecamera zit. Mogelijk past Samsung meer sensoren toe want er lijkt meer ruimte te zijn voor de camera alleen. Overigens lijkt de notch aan de kleine kant maar bedenk dat de Tab S8 Ultra een 14,6 inch groot scherm krijgt. Groter dan sommige laptops.

Tab S8 Ultra aankondiging

Volgens de bron krijgt de Galaxy Tab S8 Ultra achterop nog twee camera's met een flitser, met daaronder een magnetische strip voor de S Pen en in totaal 4 speakers.

Wanneer Samsung de opvolger van de Galaxy Tab S7-serie officieel aankondigt is nog onduidelijk. De S8-serie had eigenlijk allang in de schappen moeten liggen. De vraag is dus of het Samsung lukt om de nieuwe tablets nog in 2021 weet uit te brengen.