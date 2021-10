Sony kondigt Xperia Pro-I aan met 1-inch grote camerasensor

Sony heeft een nieuw Xperia Pro aangekondigd, ditmaal met een 1-inch grote beeldsensor. Hiermee is Sony niet de eerste maar dat wil niet zeggen dat de Xperia Pro-I geen bijzonder toestel is. Dit toestel is vanwege z'n indrukwekkende set camera's ideaal zijn voor vloggers. Maar wel vloggers met diepe zakken.

Zoals gezegd is de Xperia Pro-I niet de eerste telefoon met een 1-inch grote beeldsensor. De Sharp Aquos R6 uit Japan ging hem voor. Maar ook Leica bracht recent een eigen telefoon uit met een 1-inch grote sensor; de Leitz Phone 1. Beide telefoons zijn echter niet overal verkrijgbaar terwijl Sony wel van plan is de Xperia Pro-I wereldwijd uit te brengen.

De nieuwe (en waterdichte) Xperia Pro-I

Bovendien is deze Pro-I de eerste 1-inch sensor met autofocus en fasedetectie. Het blijkt dezelfde sensor als in de RX100 VII compactcamera. De lens is een Zeiss Tessar Optics met anti-reflecterende coating en met een dubbele aperture. Deze kan wisselen tussen f/2.0 en f/4.0, afhankelijk van welk resultaat je wenst te bereiken. Video kan in maximaal 4K geschoten worden met 120fps. En uiteraard is er een fysieke cameratoets aanwezig zoals gebruikelijk bij Sony-telefoons.

Uitleg over de camera's van de Pro-I

Voorop de Pro-I zit een 6,5 inch OLED-scherm met hoge 4K-resolutie. Sony brengt een apart 3,5 inch scherm uit die je als vlog monitor kunt gebruiken. Hierop zit een 3,5mm aansluiting voor een externe microfoon. Sony richt zich met deze combinatie duidelijk op content creators. Naast de 1-inch grote 12MP camera zitten er nog twee 12MP camera's op. Een 124° ultra-groothoek en een 50mm portretlens. De Xperia Pro-I beschikt verder nog over een 3D iToF-sensor voor accurate en snelle diepteherkenning.

Inconsequente naamgeving

Verwarrend is dat Sony in haar persbericht afwisselend de naam 'Xperia Pro-1' en 'Xperia Pro-I gebruikt'. Je zou kunnen denken dat de letter 'i' staat voor het Romeinse cijfer '1' wat een verwijzing is naar de grootte van de sensor. Maar op Sony's website staat vermeld dat de 'i' staat voor 'imaging'. Wij houden het daarom even op 'Pro-I'.

De Pro-I met de Vlog Monitor

Prijs en verkrijgbaarheid Xperia Pro-I

De waterdichte IP65/68 behuizing is gemaakt van het stevige en krasbestendige Gorilla Glass. Voorop zit Victus en achterop is gekozen voor Gorilla Glass 6. De batterij kent een capaciteit van 4500 mAh en de processor is afkomstig van Qualcomm; de Snapdragon 888 5G. Dit 5G-toestel krijgt een stevige adviesprijs mee van 1799 euro. Een flink bedrag maar daar krijg je geen plastic voor. Letterlijk want Sony gebruikt het materiaal helemaal niet meer in haar verpakkingen. Verwacht het toestel rond december in de winkels.