Evleaks toont uitvoeringen aankomende Google Pixel 6

Er lijkt inmiddels geen dag meer voorbij te gaan zonder dat de Google Pixel 6 gelekt wordt. Ditmaal is het de beurt aan Evan Blass die persafbeeldingen van enkele uitvoeringen plaatst.

Het gaat om Seafoam Green, Stormy Black en Cloudy White. Het lijkt erop dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro ieder zo z'n eigen kleuren krijgt. De Pixel 6 krijgt dan onderstaande Seafoam Green, Kinda Coral en Stormy Black. De Pixel 6 Pro krijgt die laatste ook met daar bovenop Cloudy White en Sorta Sunny.

De Google Pixel 6 in Seafoam Green

De kleinere Pixel 6 lijkt over iets grotere schermranden te beschikken dan de Pixel 6 Pro. Verder leren de afbeeldingen dat de achterkant glossy is, iets wat al eerder werd gesuggereerd.

Pixel 6 in Stormy Black

Deze afbeeldingen laten ook goed zien dat de camerastrip flink uitsteekt. Deze cosmetische oplossing geeft hem een uniek uiterlijk en heeft één duidelijk voordeel. Je telefoon wiebelt niet op een bureau als hij ligt. Bij veel andere telefoons zitten de camera's op een eiland, meestal in de hoek. Echt vlak op een tafel ligt hij hierdoor nooit.

De Pixel 6 Pro in Cloudy White

Google houdt op dinsdag 19 oktober een evenement waarop het de Pixel 6 en 6 Pro aankondigt. Vrijwel beide telefoons zijn nu volledig gelekt. Het is te hopen voor Google dat er nog een verrassing te onthullen is want anders zal het evenement niet de moeite waard zijn om te bekijken.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 6 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 6 Pro verkrijgbaar is E-mail

(via)