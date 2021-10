Groot lek toont persmateriaal Google Pixel 6 en 6 Pro

Evan Blass heeft een blik persmateriaal van de Pixel 6 opengetrokken. We zien veel nieuwe beelden en hoeken van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, van Android 12 en een bijbehorende accessoire.

Het kan aan ons liggen maar er lijkt veel belangstelling te zijn voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. En ere wie ere toekomt; Google probeert echt iets nieuws dit jaar. Niet alleen met de cameramodule achterop, maar ook met de kleurstelling. Het geheel oogt fris, nieuw en spannend.

Op moment van schrijven ligt de officiële onthulling twee weken van ons verwijderd. Gek is het dus niet dat er nu persmateriaal opduikt. En om heel eerlijk te zijn leren de beelden ons ook niet veel nieuws. Google heeft het toestel zelf al getoond en enkele specificaties waren al bekend. Zo wisten we al dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro waterdicht waren, dat ze een 50MP hoofdcamera hebben en een 12MP ultra-groothoeklens. De Pixel 6 Pro heeft daarbovenop nog een 48MP telephoto-lens voor optische zoom.

Android 12

Maar we zien ook wat extra functies van Android 12. Waaronder een Wallet-widget op het lockscreen. In het voorbeeld zien we een instapkaart voor een vlucht naar London Heathrow. Dat scheelt rommelen in je tas als je bij de gate staat.

Wallet widget in Android 12

Nieuwe Pixel Stand

Volledig nieuw is de nieuwe Pixel Stand. Deze massieve standaard ziet er robuuster uit maar onbekend is nog welke extra functies hij biedt. Hopelijk ondersteunt hij snellere opladen dan de 10W van de vorige draadloze oplader. Eerdere geruchten spraken over een vermogen van 23W.

Nieuwe Pixel Stand (2021)

Alle overige beelden zijn te vinden in deze tweet van @evleaks. Zoals gezegd worden beide Pixel-telefoons snel aangekondigd, op 19 oktober welteverstaan. Dan horen we ongetwijfeld wanneer ze uitkomen, hoe duur te zijn en of er nog een "one more thing" is.

