Video toont hands-on van Google Pixel 6 Pro

We hebben hem al gezien dus en hij is ook al aangekondigd maar toch weten we opvallend weinig over Google's aankomende Pixel-telefoons. Veel details ontbreken nog waaronder specificaties. Veel meer verduidelijkt dit filmpje helaas ook niet maar het leert ons wel iets.

Zo zien we namelijk een glossy achterkant. En daarmee hebben we wat zorgen over de vlekgevoeligheid ervan. De Pixel 6 Pro lijkt daarmee een ware vingerafdrukmagneet te worden. Op renders die Google eerder heeft vrijgegeven leek het toestel een meer matte achterkant te hebben.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.



FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7