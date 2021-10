Google maakt aankondigingsdatum Pixel 6 bekend

Google maakt eindelijk een einde aan de geruchten over wanneer de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aangekondigd worden. Dinsdag 19 oktober zal de volgende generatie Pixel-telefoons officieel gelanceerd worden. Het zijn de eerste Pixels met Google's eigen Tensor-processor.

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro beloven één van de spannendste Pixel-telefoons ooit te worden. Google zet altijd al in op goede camera-eigenschappen maar de komende generatie lijkt daar een schepje bovenop te doen. Mede geholpen door de Tensor-processor al weten we officieel nog altijd niet waartoe die in staat is.

Pixel 6 najaar uitnodiging

Daarover hopen we 19 oktober meer van te zien. Want om 10 AM PT, dat is 19 uur Nederlandse tijd, lanceert Google officieel 2 nieuwe Pixels. Die datum werd al eerder genoemd. De nieuwe Pixel 6 en 6 Pro hebben we al gezien maar Google heeft tot heden nog niet de volledige details prijsgegeven. Naar verwachting blinken beide toestellen uit in camera-eigenschappen. Mogelijk geholpen door de nodige AI (kunstmatige intelligentie).

Qualcomm vs Tensor

Het is voor het eerst dat Google afstapt van een Qualcomm-processor. Vorige modellen, met uitzondering van de Pixel 5 en Pixel A-modellen, maakten altijd gebruik van de meest krachtigste Qualcomm Snapdragon-chipset. Vorig jaar brak het met die traditie waardoor gedacht werd dat Google niet meer wou concurreren in de vlaggenschip-categorie. De Pixel 6-serie lijkt te bewijzen dat dit slechts een eenmalig was.

One More Thing...?

Van de Pixel 6 weten we dat deze beschikt over een 50MP hoofdcamera heeft met 12MP ultra-groothoek. Bij de Pixel 6 Pro zit daar nog een 48MP telephoto-lens bij voor optische zoom. Het schermformaat is respectievelijk 6,4 en 6,7 inch groot met een 90 en 120Hz schermverversing. Er gaan de laatste tijd geruchten dat Google ook werkt aan een eigen foldable. Of deze Pixel Fold ook gepresenteerd wordt is afwachten, beelden daarover zijn tot op heden nog niet verschenen.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 6 verkrijgbaar is E-mail