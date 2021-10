Nokia T20 aangekondigd; eerste Android-tablet van HMD Global

HMD Global heeft de Nokia T20 aangekondigd. Haar allereerste Android-tablet krijgt een 2K-scherm van 10,4 inch groot, een 8200mAh grote batterij en 2 jaar lang Android-updates.

De Nokia T20 laat zich nog het best omschrijven als een multimedia-tablet. Het verder randloze scherm heeft een diameter van 10,4 inch met een scherpe 2K-weergave. Er zijn stereo speakers en een lange accuduur lijkt gegarandeerd door de 8200mAh batterijcapaciteit. Er is 15W snelladen maar die lader moet je wel apart kopen; in de doos zit "slechts" een 10W lader.

De Nokia T20 tablet van HMD Global

Net als bij Nokia-telefoons wordt ook bij de T20 langdurige software-updates belooft. De met Android 11 uitgekomen T20 krijgt nog 2 jaar lang Android-updates en 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Voor een tablet met een adviesprijs vanaf €249 is dat zeer netjes te noemen. Er zijn uitvoeringen aangekondigd met 32 en 64GB aan opslaggeheugen maar die worden niet overal verkocht. Daarnaast zijn er WiFi en 4G-versies aangekondigd.

Nokia T20 verkrijgbaar

Verwacht de Nokia T20 vanaf halverwege oktober in de winkels. Naast de tablet brengt HMD Global ook een robuuste flip-cover uit voor een bedrag van €39,99. Hierin kun je de T20 zorgeloos meebrengen naar kantoor. Dat wordt zelfs aangeraden omdat de T20 deel uitmaakt van het Android Enterprise Recommended (AER) en HMD Enable Pro-programma. Systeembeheerders kunnen zodoende de T20 eenvoudiger en veilig op afstand beheren.

