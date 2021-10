Motorola kondigt budget Moto E30 en E40 aan met 90Hz-scherm

We hebben er 2 nieuwe budget Moto-telefoons bij; de Moto E30 en E40. Of eigenlijk 3 maar de Moto G Pure wordt niet overal uitgebracht. Dat lijkt trouwens ook te gelden voor de E30 en E40.

Veel lijken de E30 en E40 niet van elkaar te verschillen. Beiden krijgen een 6,5 inch groot Max Vision HD+ scherm met hoge 90Hz verversing, een 48MP camerasysteem en een dikke 5000 mAh batterij. Ook zit bij beiden de vingerafdrukscanner achterop in het Motorola-logo.

De Moto E30 in Mineral Grey

Grootste verschil is de keuze voor het besturingssysteem. Zo draait de Moto E30 onder het eenvoudige Android 11 Go Edition terwijl de Moto E40 het volwaardige Android 11 krijgt. Hierdoor kan de E30 met minder werkgeheugen uit de voeten (2GB) terwijl de E40 met het dubbele is uitgerust (4GB).

En de Moto E40

Moto E30 en E40 verkrijgbaarheid en prijzen

De Motorola Moto E30 zal voor een bedrag van €129 later dit jaar te koop zijn in Europa en Latijns Amerika maar mogelijk wel in een select groepje landen. De Moto E40 lijkt een ruimere verkrijgbaarheid te krijgen. De verwachte prijs bedraagt €150 met een beschikbaarheid halverwege oktober. Beschikbare kleuren zijn zwart en roze.

De Motorola Moto G Pure is alleen voor de VS en Canada

Moto G Pure

Verder kondigde Motorola ook de Moto G Pure aan maar dan alleen voor de VS en Canada. Het lijkt hier om nagenoeg hetzelfde toestel te gaan als de Moto E40. Dus met een 6,5 inch HD+ scherm met 90Hz weergave en een vingerafdrukscanner in het logo achterop.