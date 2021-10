Android 12 is klaar, maar nog niet beschikbaar voor gebruikers

Google heeft de laatste hand gelegd aan Android 12. De broncode is toegevoegd aan het Android Open Source Project (AOSP) wat betekent dat telefoonfabrikanten er nu mee aan de slag kunnen. Het duurt dus nog wel even voordat jij Android 12 op je telefoon hebt.

Volgens de blogpost die Google plaatste duurt het naar verwachting nog enkele weken voordat Pixel-telefoons zoals de Pixel 5 de update ontvangen. Maar ook Samsung Galaxy's, OnePlus-telefoons en Oppo's staan op de nominatie om spoedig geüpdatet te worden. Iedere fabrikant is hier zelf verantwoordelijk voor.

Material You in Android 12

Volgens Google hebben de afgelopen tijd zo'n 225.000 mensen de Android 12 beta gedownload en getest. Zo'n grootschalige test zorgt dat meer fouten gevonden worden en levert een stabielere versie op. Maar de beta helpt ook ontwikkelaars om hun Android-apps voor Android 12 geschikt te krijgen. Android 12 bevat onder andere een nieuwe interface (Material You), prestatieverbeteringen en nieuwe privacy-instellingen.

Material You

Voor gebruikers zal de nieuwe UI het meest opvallen. Material You bouwt voort op Material Design maar is in hoge mate zelf aan te passen. Denk aan kleuren, vormen en nieuwe animaties. Google geeft op 27 en 28 oktober nog een toelichting op Android 12 tijdens #AndroidDevSummit. Dat evenement is voornamelijk op ontwikkelaars gericht. Voor consumenten zal de lancering van de Pixel 6 interessant zijn. Ook die wordt over enkele weken verwacht.