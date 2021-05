Android 12 getoond tijdens Google I/O: stuk persoonlijker

Tijdens Google's jaarlijks Google I/O evenement heeft het de nieuwste versie van Android toegelicht: versie 12. Android wordt een stuk persoonlijker, veiliger en werkt beter samen met anderen.

Iedere Google I/O wordt de nieuwste Android-versie toegelicht en zo ook dit jaar. het draait bij Android 12 om deze drie dingen:

Deeply personal

Private and secure

Better together

Material You

Android 12 krijgt een nieuwe stijl genaamd 'Material You'. Deze volgt op 'Material Design' en is een gepersonaliseerde versie ervan. Dat gaat verder dan thema's, je kunt kleuren, vormen en animaties kiezen. Material You komt eerst naar de Pixel-telefoons in het najaar van 2021 en daarna naar andere Android-producten.

Android wordt een stuk persoonlijker met Material You. Dat mag ook wel want er zijn inmiddels 3 miljard Android-apparaten actief. Material You is de grootste uiterlijke wijziging in jaren. Er zijn niet alleen nieuwe kleuren, er zijn nieuwe vormen en tal van animaties. Hierdoor voelt Android 12 een stuk natuurlijker en persoonlijker aan.

Privacy

Er komen nieuwe privacy-functies naar Android 12 die we eerder in iOS gezien hebben. Wanneer een app de microfoon of camera gebruikt krijg je daarvan een indicator in beeld. Wil je helemaal niet dat apps gebruik kunnen maken van de microfoon? In Quick Settings is een toggle beschikbaar om de microfoon helemaal uit te schakelen.

Privacy indicator in Android 12

Password Manager

Google verbetert de Password Manager in Android. Het werkt nu samen met de Password Manager in Chrome wat je op de PC gebruikt. Je kunt ook wachtwoorden importeren uit andere wachtwoordmanagers. En is een wachtwoord van je gelekt? Dan krijg je daar een melding van en kun je het wachtwoord meteen aanpassen.

Android's nieuwe Password Manager en Locked Folders

Qua privacy komen er ook enkele verbeteringen. Zo kun je de zoekresultaten van de afgelopen 15 minuten wissen. Ideaal voor wanneer je iets 'geheim' wilt houden zonder je gehele zoekgeschiedenis te wissen. Verder nieuw is Locked folders in Photos. Deze functie bestond al op nieuwere Pixel-telefoons maar komt nu ook naar andere Android-telefoons. Het is een geheime map in Photos waar je foto's kunt bewaren die alleen getoond worden na het invoeren van je vingerafdruk of wachtwoord.

Google Maps: Eco-friendly routes en Safer routing

Er werden ook enkele verbeteringen aangekondigd voor het populaire Google Maps. Verbeteringen gericht op het verlagen van je uitstoot. Daar was Google al langer mee bezig door 150.000 kilometer aan fietspaden toe te voegen. Ga je liever met de auto dan is daar nu 'Eco-friendly routes' en 'Safer routing'. Eco-friendly route combineert de verkeersdrukte, de afstand en de kwaliteit van het wegdek om de meest efficiëntste route te berekenen waarbij je zo min mogelijk brandstof verbruikt. En met Safer routing wordt de hulp van kunstmatige intelligentie ingeschakeld om een route te berekenen gebaseerd op de beste weg- en verkeerscondities.



Safer routing en Eco-friendly routes in Google Maps

Beta vandaag beschikbaar

De eerste beta van Android 12 is vandaag verkrijgbaar voor een tal van telefoons waaronder van Asus, OnePlus, Oppo en TCL. Natuurlijk kun je de beta ook installeren op je Pixel-telefoon waaronder een Pixel 5. Deze beta bevat nog fouten en bugs dus denk goed na voordat je hem installeert. Android 12 komt officieel pas in het najaar uit.