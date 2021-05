OnePlus kondigt op 10 juni OnePlus Nord CE 5G aan

De OnePlus Nord-familie krijgt er 10 juni een nieuw lid bij. De oprichter en CEO van het bedrijf, Pete Lau, maakte dat zelf bekend. Het zou gaan om de OnePlus Nord CE; een 5G-telefoon die z'n inspiratie haalt uit de oorspronkelijke Nord-telefoon.

De OnePlus Nord was het eerste model in een geheel nieuwe serie. Met deze serie probeert OnePlus weer prijsbewuste telefoons te maken met aansprekende en gewilde specificaties. De eerste Nord was een groot succes en al snel volgde de introductie van de nog goedkopere Nord N10 en N100. Op 10 juni verwelkomen we een nieuw lid van de Nord-familie; de Nord CE.

OnePlus maakte dit nieuws zelf bekend om haar Instagram-account. Alhoewel de uitnodiging niet spreekt over welk toestel er wordt aangekondigd meldt oprichter en CEO Pete Lau tegenover TechRadar dat het gaat om de OnePlus Nord CE 5G. Mogelijk zien we gelijktijdig ook de introductie van de Nord N200 5G.

Core Edition

De 'CE' in de naam verwijst naar 'Core Edition', aldus Lau. Ze hebben de originele Nord teruggebracht naar de kern en hebben daar een paar functies aan toegevoegd. De Nord CE moet hierdoor meer gezien worden als opvolger van de Nord N10 dan van de Nord.

De introductie van weer een Nord-model met bovendien een geheel afwijkende naam maakt het er niet overzichtelijker op. Vooral omdat er inmiddels ook al geruchten gaan over een mogelijke Nord 2. Wanneer en of die komt is nog maar de vraag. Voor nu wachten we 10 juni af om te zien waar OnePlus precies mee komt.