Fairphone 4 met 5G aangekondigd; meest duurzame telefoon maakt sprongen

De Fairphone 4 is aangekondigd. Het is de eerste 5G-telefoon van het duurzame Fairphone. Die oogt in niets meer op z'n voorgangers maar is nog altijd zelf te repareren, makkelijk uit elkaar te halen en gemaakt van de meest duurzame materialen.

De Fairphone 4 oogt een stuk moderner. Ronde zijkanten, een randloos scherm en met een flinke cameramodule achterop. De Fairphone 4 maakt ook binnenin flinke sprongen. Zo is er nu 5G-ondersteuning dankzij een Snapdragon 750G-processor.

De Fairphone 4 in het echt

Deze inmiddels een jaar oude chipset is wel vele malen krachtiger dan z'n voorganger; de Snapdragon 632 uit de Fairphone 3 en 3+. Bovendien gaat het werkgeheugen flink omhoog en is het ditmaal in 2 uitvoeringen verkrijgbaar; met 6 of 8GB. Bij de eerste krijg je 128GB opslag, bij de tweede is dat zelfs 256GB. En dan is het geheugen ook nog eens uitbreidbaar.

Dubbele 48MP camera

Het beeldscherm van de Fairphone 4 meet 6,3 inch, is voorzien van een notch en geeft een FHD+ resolutie weer. Het gaat nog altijd om een IPS-paneel. Achterop zitten nu twee camera's, beide met een 48MP sensor. De hoofdcamera krijgt een lichtsterke f/1.6 lens terwijl de 2e camera is voorzien van een 120° ultra-groothoeklens met macro-modus. Het meest rechter gat is voor een time-of-flight camera voor diepteherkenning.

Eerste e-waste neutral telefoon

Fairphone gebruikt zoals gebruikelijk zoveel mogelijk eerlijke materialen, zo ook in deze Fairphone 4. Daar bovenop recyclet of ververst (refurbished) het een telefoon voor ieder exemplaar dat het verkoopt. Hierdoor is het de eerste volledig e-waste neutral telefoon ter wereld. Ook dit jaar vind je geen datakabel of oplader meer in de doos. Die kun je wel los aanschaffen voor respectievelijk €19,95 en €24,95. Een nieuwe accessoire is de USB-C naar 3.5mm audio-jack voor €9,95. Ook Fairphone stopt dus met het gebruiken van een koptelefoonpoort.

De Fairphone 4 is zelf te repareren

5 jaar garantie

Fairphone geeft bovenop de in Europa wettelijk geldende garantie van 2 jaar nog 3 jaar extra garantie op de Fairphone 4. Gaat in de tussentijd je telefoon kapot dan repareer je dat onderdeel eenvoudig zelf. Onderdelen zijn namelijk apart aan te schaffen. Zo schaf je voor €29,95 een vervangende batterij aan en voor hetzelfde bedrag vervang je de 32MP selfiecamera. 5 jaar garantie betekent ook nog 5 jaar lang software-updates.

De Fairphone 4 in Speckled Green, Grey en Green

De Fairphone 4 is vanaf 25 oktober te bestellen voor een bedrag vanaf €579 voor het model met 6/128GB en €649 voor het model met 8/256GB. Beschikbare kleuren zijn grijs en groen. In de duurste versie is ook een exclusieve Speckled Green versie verkrijgbaar.