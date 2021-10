Oppo onthult ColorOS 12 gebaseerd op Android 12

Oppo is begonnen met het uitrollen van de eerste beta-versie van ColorOS 12. Dit nieuwe platform is gebaseerd op Android 12 en brengt onder andere verbeteringen aan prestaties met een nieuw fris uiterlijk. ColorOS 12 moet vanaf december in Europa verkrijgbaar zijn voor de Find X3 Pro.

Volgens Oppo brengt ColorOS 12 tal van prestatieverbeteringen waaronder 30% minder geheugenverbruik en een 20% langere accuduur. Ook zijn er tal van nieuwe animaties waardoor het geheel fris en modern oogt. Functies van Android 12 zijn grotendeels geïntegreerd waaronder de privacy indicatoren die laten weten of de microfoon of camera in gebruik is.

ColorOS 12

Maar ook de personalisatie-functionaliteit van Material You lijkt grotendeels te zijn overgenomen. Althans, te zijn gekopieerd in de vorm van App Cloner. Het plan is om de eerste beta van ColorOS 12 vanaf vandaag uit te rollen naar gebruikers van de Find X3 Pro in Maleisië en Indonesië. West-Europa volgt in december 2021 en andere modellen zoals de Find X3 Neo, X3 Lite en Find X2 volgen de eerste helft van 2022. Het volledige schema luidt als volgt:

Opvallend in dit lijstje is de Oppo A54s; dit toestel moet nog officieel worden aangekondigd. Uiteindelijk hoopt Oppo ColorOS 12 uit te rollen naar 110 verschillende modellen waarmee het 150 miljoen gebruikers bereikt.

Android 12

Net als Oppo zijn veel andere fabrikanten van Android-telefoons momenteel bezig met het updaten van hun gebruikersinterface. Google heeft de broncode van Android 12 begin oktober vrijgegeven waarmee haar taak erop zit. Zo heeft Samsung bijvoorbeeld de beta van OneUI 4 vrijgegeven maar is er nog geen definitieve release bekend. Het ligt echter voor de hand dat Google Pixel-telefoons en Android One-smartphones als eerste de beschikking over Android 12 krijgen. Die maken nauwelijks gebruik van een eigen schil en zijn dus eenvoudiger te updaten.