Google Pixel 6 tot 80% sneller dan Pixel 5

De Google Tensor processor. We weten dat hij er aan komt en dat hij de Qualcomm Snapdragon gaat opvolgen. Maar hoeveel sneller is hij en waartoe is hij in staat?

Via een webpagina van Carphone Warehouse krijgen we mogelijk een antwoord hierop. De pagina is inmiddels offline gehaald maar de afbeeldingen hebben we (gelukkig) nog. Hierop is te lezen dat de Pixel 6 tot 80% sneller is dan de Pixel 5.

Meer details over de Google Tensor-processor

Ook lezen we dat de processor beschikt over On-Device Machine Learning, een eigen image processor en de volgende generatie Titan M2 beveiligingschip. Maar het kopje met "80% sneller" is wat ons betreft het belangrijkst maar wel één die we in perspectief moeten plaatsen.

Tensor vs Snapdragon

Want de Google Pixel 5 maakte niet gebruik van de Snapdragon 8xx-serie maar van de midrange 765G. Vergelijken we deze chipset met de Snapdragon 888+ 5G, momenteel de meest krachtigste Qualcomm-chipset, dan zien we een 120% betere AnTuTu-score en een 95 tot 106% hogere GeekBench-score voor de 888+. Met andere woorden; de Tensor is niet sneller dan de krachtigste Snapdragon-processor.

Los hiervan kent ook Android 12 prestatie- en snelheidsverbeteringen. Zo wist Google de CPU-tijd te reduceren met 15 tot 22% en zijn de opstarttijden van apps verbeterd, met name die vanuit een notificatie worden gestart. Google kondigt de Pixel 6 en Pixel 6 Pro op dinsdag 19 oktober en dat zal ook het officiële startsein zijn van Android 12.

