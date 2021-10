Samsung verrast met aankondiging Unpacked Event Part 2

Samsung houdt op 20 oktober 2021 een nieuw Unpacked Event. Onduidelijk is nog wat daar aangekondigd gaat worden. Mocht het een nieuw toestel zijn dan is de Galaxy S21 FE de meest voor de hand liggende kandidaat.

De uitnodiging van Galaxy Unpacked Part 2 laat kleurrijke blokken zien met enkele app-icoontjes. Waaronder Samsung Health, de mediaspeler, camera en SmartThings. Het is dus ook goed mogelijk dat het evenement zich richt op software. Misschien wel de officiële lancering van OneUI 4 dat op Android 11 gebaseerd is.

Galaxy Unpacked Part 2

De datum van 20 oktober komt niet onverwachts uit de lucht vallen. Die datum noemde John Prosser eerder als mogelijke aankondigingsdatum van de Galaxy S21 FE. Dit nieuwe Fan Edition-toestel had eigenlijk veel eerder al moeten komen waarna gedacht werd dat hij geannuleerd was.

Samsung Galaxy S21 FE?

We houden dus nog even een slag om de arm of Samsung daadwerkelijk dit 6,4 inch grote toestel met 120Hz scherm gaat aankondigen. Dat zou wel welkom zijn want de S20 FE was een doorslaand succes. Een betaalbaar toestel met high-end specificaties. Ook de S21 FE belooft dat te zijn met z'n Snapdragon 888-processor.

En toch lijkt de uitnodiging anders te suggereren. Nieuwe kleuren voor de Galaxy Z Flip 3? Bespoke-koelkasten met Android? Of toch het officiële startsein van OneUI 4.0? We horen het 20 oktober 2021 om 7 AM PT (16:00 CEST). Het evenement is live te volgen op de website van samsung.com.