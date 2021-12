Persmateriaal Xiaomi 12 verschenen, toont enkele specs

De lancering van de Xiaomi 12 staat gepland voor 28 december. Voor die tijd moet er behoorlijk wat gebeuren. De productie moet zijn opgestart, verkooppartners moeten op de hoogte zijn gebracht en persmateriaal moet zijn gemaakt. Dat laatste is inmiddels gebeurd want één daarvan hebben we binnen.

Het gaat om een Chinese poster waarop de Xiaomi 12 figureert inclusief enkele hoogtepunten van het toestel. Te beginnen een 6,28 inch FHD-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en 120Hz schermverversing.

Het paneel van de Xiaomi 12 heeft een A+ score van DisplayMate in de wacht gesleept. Verder is er een 50MP camera van de partij met een 1/1,28" grote sensor, optische beeldstabilisatie (OIS) en een f/1.9 lens. De camera kent verder 3x optische zoom en 30x digitale zoom. De batterij is met 4500 mAh aan de keurige kant en kan maximaal met 67 Watt snel opgeladen worden. Tot dusver eigenlijk weinig verrassingen.

Xiaomi 12 prijs

Mogelijk moet de Xiaomi 12 het daarom ook vooral hebben van z'n prijs. Voor een vlaggenschip lijken die inderdaad gunstig uit te pakken. Een vanaf-prijs van 3699 CNY is omgerekend 513 Euro. Daar moet dan nog belasting bovenop, importheffingen en verscheping wat mogelijk resulteert in een iets lagere prijs waarvoor de Xiaomi Mi 11 destijds voor uitkwam.

Zoals gezegd horen we 28 december meer wanneer Xiaomi het toestel officieel aankondigt. Dat zal eerst in thuisland China gebeuren waarna een wereldwijde lancering hopelijk snel volgt. Of Xiaomi dan ook meteen de Xiaomi 12 Pro aankondigt ligt voor de hand maar niets is zeker vandaag de dag.

Ontvang een e-mail wanneer de 12 verkrijgbaar is E-mail

Bron: Weibo