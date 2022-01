Nieuw officieel beeld van Samsung Galaxy S22 Ultra/Note

Een nieuw jaar een nieuw plaatje van een nog onaangekondigde telefoon. Ditmaal van de Samsung Galaxy S22 Ultra, of gaat hij straks dan toch als S22 Note door het leven? Het antwoord daarop ben je ons nog even verschuldigd. Wel hebben we beeld van alle hoeken van het toestel voor je.

Want dankzij @evleaks (afgeschermd account) hebben we wederom een afbeelding van de S22 Ultra. Deze Ultra wordt afgebeeld met een S Pen en dat is niet zomaar. Net als de S21 Ultra biedt hij ondersteuning voor de pen, maar als eerste Galaxy S-telefoon kun je hem ook in hem opbergen.

Samsung Galaxy S22 Ultra in 'Turkish Rose'

We zien de S22 Ultra in een gebronsde kleur waarbij de pen in het zwart komt. Alleen de drukknop krijgt dezelfde kleur als de behuizing. De zijkanten van de telefoon zijn net als bij voorgaande Note-telefoons afgerond. De boven- en onderkant zijn wel vlak. In tegenstelling tot andere Galaxy S22-modellen steekt bij de S22 Ultra het cameraeiland niet uit. In plaats daarvan liggen de individuele camera's als het ware los op de achterkant.

Helderste scherm ooit

Samsung rust de Galaxy S22 Ultra vermoedelijk uit met haar aller helderste scherm ooit. Als eerdere geruchten kloppen dan is de maximale helderheid maar liefst 1750 nits. Bij de Galaxy S21 Ultra lag die op 1500 nits. Wellicht krijgt de S22+ hetzelfde scherm als de Ultra. Beide telefoons hebben een standaard helderheid van 1200 nits.