Specificaties Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra liggen op straat

En weer is het Samsung niet gelukt om de volgende Galaxy S-serie geheim te houden tot aan de lancering. Zojuist is de lijst met specificaties van de S24, S24+ en S24 Ultra op internet verschenen. Niet alleen dat, we lijken ook bevestiging te hebben wanneer de serie aangekondigd wordt.

Onderstaande afbeelding verscheen bij @evleaks op z'n tijdlijn. We hebben de afbeelding maar alvast gekopieerd voordat Samsung een takedown notice doet. Iets wat ze vaker doen in dit soort gevallen.

Het vlaggenschip van de S24-serie is uiteraard de S24 Ultra. Volgens bovenstaande afbeelding zijn hiervan de belangrijkste eigenschappen:

Samsung Galaxy S24 Ultra - The most epic Galaxy 6.8 inch QHD+ scherm met 2600 nits

200MP hoofdcamera met 8K-video

2, 3, 5 en 10x optische inzoomen, tot 100x digitaal

12GB aan RAM + 256 of 512GB aan opslaggeheugen

5000mAh batterij met 0-65% opladen in 30 minuten

Titanium behuizing, IP68 waterdicht

Gaan we door naar de S24+ die Samsung traditiegetrouw tussen de S24 Ultra en S24 plaatst. De belangrijkste specificaties daarvan zijn:

Samsung Galaxy S24 Plus - An epic plus-up 6.7 inch QHD+ scherm met 2600 nits

50MP hoofdcamera met 8K-video

2 en 3x optisch inzoomen, tot 30x digitaal

12GB aan RAM + 256 of 512GB aan opslaggeheugen

4900mAh batterij met 0-65% opladen in 30 minuten

Armor Aluminium 2.0 behuizing, IP68 waterdicht

En tot slot het instapmodel van de S24-serie, de Galaxy S24. Dit zal vermoedelijk het meest verkochte model worden. Mede dankzij de prijs, die van het drietal het laagste zal liggen.

Samsung Galaxy S24 - Everyday epic 6.2 inch FHD+ scherm met 2600 nits helderheid

50MP hoofdcamera met 8K-video

2 en 3x optisch inzoomen, tot 30x digitaal

8GB aan RAM + 128 of 256GB aan opslaggeheugen

4000mAh batterij met 0-50% opladen in 30 minuten

Armor Aluminium 2.0 behuizing, IP68 waterdicht

Opvallende specificaties

Wat opvalt aan de lijst met specificaties dat alle modellen uit de serie een maximale piekhelderheid hebben van 2600 nits. Samsung lijkt, los van de resolutie, dus dezelfde schermtechniek te gebruiken. Daarnaast is het fijn om te vernemen dat de S24+ al begint met 12GB aan werkgeheugen. Dat was vorig jaar nog 8GB. De instap S24 blijft daar wel op steken.

Verder moet worden opgemerkt dat de specsheet het overduidelijk over de Amerikaanse modellen heeft. Er staat namelijk Snapdragon 8 Gen 3 te lezen. Die processor zal alleen in de VS en delen van Azië verkocht worden. In Europe komt de serie uit met de Samsung Exynos 2400. Die moeten qua prestaties niet ver uit elkaar liggen, maar of dat werkelijk zo is moet blijken in de praktijk.

Andere aankondigingsdatum?

Tot op heden hebben we 17 januari genoemd als mogelijke lanceerdatum en ook daar hebben we vandaag nieuws over. Want een andere post van @evleaks toont wat lijkt op de uitnodiging. "Galaxy Unpacked", zo staat te lezen, vindt plaats op woensdag 18 januari om 03:00 AM Korea Standard Time.

Dat betekent niet dat we er een dag naast zaten, want omgerekend is dat dinsdag 17 januari 19:00 Nederlandse tijd. Het lijkt er dus op dat we het al die tijd juist hadden. Of Samsung voor dit tijd nog iets geheim kan houden lijkt uitgesloten. De vloeddeuren lijken geopend.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24+ verkrijgbaar is E-mail