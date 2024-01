Tijdelijk €100 korting op eerste generatie Google Pixel Watch

Je kunt nu tijdelijk een Google Pixel Watch voor €199 krijgen in plaats van €299. Het horloge is namelijk momenteel met korting verkrijgbaar bij iBOOD, zolang de voorraad strekt.

Google houdt momenteel ook aanbiedingen met de Google Pixel 8, Pixel 8 Pro en zelfs de Pixel 7a. Ook daar haalt het momenteel tijdelijk tot 100 euro van de prijs af. Maar korting op de horloges zagen we nog niet eerder, tot nu dan. Exclusief bij iBOOD.

Pixel Watch in de aanbieding bij iBOOD

De eerste generatie Pixel Watch is weliswaar inmiddels opgevolgd door de Pixel Watch 2, het maakt het horloge er niet minder interessant om. Zo ondersteunt Google nog altijd het horloge met updates, is het voorzien van Fitbit-functies, en, ook niet onbelangrijk, ziet hij er fraai uit met z'n ronde scherm tot 1000 nits.

Nu €199 bij iBOOD

De Pixel Watch (1st Gen) is momenteel met €100 korting verkrijgbaar bij iBOOD in een matte zwarte kast en Obsidian-bandje of gepolijst zilver met grijs bandje. De prijs bedraagt €199 en de aanbieding geldt tot en met dinsdag 16 januari. Maar let op: op=op. Zoek jij dus het ideale maatje voor je Pixel-telefoon dan moet je er snel bij zijn.