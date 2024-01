Xiaomi toont drie Gen Z-telefoons; POCO X6 (Pro) en M6 Pro

Xiaomi heeft onder de POCO-naam een drietal nieuwe premium mid-range aangekondigd. Het gaat om twee modellen uit de POCO X-serie en één uit de M-serie. Het gaat in alle drie de gevallen echter om telefoons met grote en heldere schermen en met grote batterijen.

Xiaomi rust de POCO X6 uit met de grootste batterij van het trio. Binnenin zit een 5100 mAh groot exemplaar dat met maximaal 67 Watt opgeladen kan worden. Die laadsnelheid geldt overigens voor alle drie modellen. Ook tref je bij alle drie de modellen de oplader in de doos aan.

POCO X6 in het wit

De X6 beschikt over een CrystalRes-kleurenbeeldscherm dat 6,67 inch groot meet. Datzelfde schermformaat tref je bij alle drie de POCO-telefoons aan. POCO maakt in de X6 gebruik van een AMOLED-paneel met een maximale helderheid van 1800 nits, een maximale verversingssnelheid van 120 Hz en een 1.5K resolutie. De drievoudige camera kent een maximale resolutie van 64MP en is voorzien van OIS voor scherpere beelden. De processor is afkomstig van Qualcomm en van het type Snapdragon 7s Gen 2.

Early bird sale

Er zijn uitvoeringen met 8+256GB, 12+256GB en 12+512GB aan RAM+opslaggeheugen. Beschikbare kleuren zijn zwart, wit en blauw. Prijzen starten bij 299,90 euro en lopen op tot 369,90 euro voor het model met de meeste opslag. Wie het toestel voor 18 januari bestelt krijgt 30 euro korting.

Verwarrende X6 Pro

Bij de POCO X6 Pro verwacht je uitgebreidere specificaties maar toch zijn die nagenoeg gelijk. Al is de batterij met 5000mAh zelfs iets kleiner. Ook hier een 1.5K resolutie AMOLED-scherm met 1800nits en 120Hz weergave. Ook een 64+8+2MP camerasysteem zonder telephoto-lens. Wel is de Qualcomm-processor ingeruild voor een MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

POCO X6 Pro in drietal kleuren

Prijzen van de X6 Pro starten bij 349,90 euro en de beschikbare kleuren zijn geel, zwart en grijs. De zwarte en grijze uitvoeringzijn van plastic terwijl de gele een Vegan Leather achterkant met bijbehorend reliëf kent.

M6 Pro

En tot slot toonde Xiaomi ons de POCO M6 Pro. Wederom een 6,67 inch groot toestel met 120Hz AMOLED-scherm, 64+8+2MP camerasysteem inclusief IOS en met 67W snel op te laden batterij. Verschil is de gebruikte processor. Binnenin de M6 Pro vinden we een MediaTek Helio G99 Ultra. Een op 6nm gebouwde chipset op maximaal 2,2 GHz.

M6 Pro in zwart, blauw en paars

De gebruiker kan kiezen uit versies met 8+256GB of 12+512GB aan RAM+opslag en de kleuren paars, blauw of zwart. Tot 18 januari betaal je slechts €199,90 voor een exemplaar bij Amazon of via Mi.com. Daarna gaat de prijs omhoog naar €229,90.

