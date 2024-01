Lenovo kondigt betaalbare Motorola Moto G34 met 5G en 120Hz scherm aan

Lenovo heeft een nieuwe Motorola-telefoon met 5G-ondersteuning aangekondigd. Het toestel beschikt over dezelfde chipset als de Moto G82 5G, en dus dezelfde prestaties, maar beschikt wel over een lager prijskaartje

De Motorola Moto G34 5G beschikt over een laag typenummer en daarmee verraadt het waar het in de markt gepositioneerd wordt: onderaan. Dat zien we terug aan de adviesprijs van 169,99 euro wat niet veel is voor een 5G-telefoon met vloeiend 120Hz-scherm.

Moto G34 5G in drie kleuren verkrijgbaar; zwart, blauw en groen

De Moto G34 beschikt over een 50MP hoofdcamera met f/1.8-lens en een secundaire camera voor macro-fotografie. Een groothoekcamera zoals op de G82 die over dezelfde chipset beschikt ontbreekt. Ook is de schermresolutie van 1600x720 pixels lager dan de FHD+ van de Moto G82.

Veganistisch leer

De onder Android 14 draaiende G34 5G heeft een 5000mAh grote accu die met 18W opgeladen kan worden. Het toestel is in drie kleuren verkrijgbaar; Charcoal Black, Ice Blue en Ocean Green. Die groene uitvoering heeft een Vegan Leather achterkant die ook als nepleer aanvoelt. Alle drie de versies zijn waterafstotend en komen met 4GB aan RAM en 128GB aan opslag.