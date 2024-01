Samsung Galaxy M34 met 6000mAh grote accu in Nederland verkrijgbaar

De in juli 2023 aangekondigde Samsung Galaxy M34 5G is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. Bijzonder aan het toestel is de 6000mAh grote batterij.

De Galaxy M-serie kennen we als telefoons met een uitzonderlijk lange accuduur. De M34 5G is hierin niet anders. En dat komt geheel door de 6000 mAh grote batterij binnenin. Samsung kondigde de M34 al in juli van 2023 aan maar nu pas is het toestel ook hier verkrijgbaar.

Naast de grote accu kan het 6,5 inch grote scherm een reden zijn om voor de M34 te kiezen. Het gaat hier om een Super AMOLED-paneel dat bekend staat om z'n hoge contrastwaarden. Zo is zwart ook echt zwart. En animatie ogen extra vloeiend dankzij de hoge 120Hz weergave.

Het camerasysteem bestaat uit een 50+8+2 megapixel opstelling. Het gaat respectievelijk om een hoofdcamera, een ultra-groothoek en een macrocamera. Voorop zit een 13 megapixel selfiecamera, in een wat gedateerde inkeping in het scherm.

Lange accuduur grootste pluspunt

De Samsung Galaxy M34 5G wordt in Nederland uitgebracht door Belsimpel dat 279 euro voor een exemplaar vraagt. Hiervoor krijg je 6GB aan RAM en 128GB aan opslag dat met een microSD-kaart tot maximaal 1TB uitbreidbaar is.

M34 5G voorlopig alleen in lichtblauw verkrijgbaar

Met name de grote accu met een batterijduur van twee dagen is de belangrijkste reden om voor de M34 te kiezen. Als je puur naar de prijs kijkt zijn er andere Galaxy-telefoons, zoals de A53 5G, die net iets meer waar voor hun geld bieden.