Foto verschenen van titanium Samsung Galaxy S24 Ultra

Er is een nieuwe foto verschenen van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Hierop is het toestel in z'n nieuwe titanium kleur te bewonderen. De kleur doet erg denken aan de Natural Titanium-kleur waar de iPhone 15 Pro in verkrijgbaar is.

Op de foto zien we de Galaxy S24 Ultra van de voor- en achterzijde. We zien ditmaal een plat scherm, in tegenstelling tot z'n voorgangers. Ook zichtbaar; een code onderaan. Hoogstwaarschijnlijk om demomodellen te traceren. Samsung kan deze code gebruiken om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor dit lek. Diegene zit mogelijk binnenkort zonder baan. De gitzwarte keerzijde van lekken, bewust of onbewust.

S24 Ultra in het titanium

De meesten van ons moeten erkennen dat de S24 Ultra er erg chique uitziet in deze titanium kleurstelling. Erg innovatief is het niet, vooral omdat Apple enkele maanden geleden met een soortgelijke uitvoering kwam voor de iPhone 15 Pro en Pro Max. Al lijkt Samsung's kleur wat warmer.

Titanium

Alles valt of staat toch met hoe het toestel er in levenden lijve uitziet, en niet op foto's. Het wachten is dus nog steeds op de onthulling. Dat laat niet lang meer op zich wachten. Galaxy Unpacked staat gepland voor 17 januari. Dan onthult Samsung niet alleen deze Galaxy S24 Ultra, maar ook de S24 en diens grotere broer de S24+. Ook die krijgen een soortgelijke titanium-uitvoering, zo werd eerder al bekend.

