OnePlus 12R krijgt grootste batterij van alle OnePlus-telefoons

OnePlus rust de aankomende OnePlus 12R uit met de grootste batterij die het ooit in een telefoon stopte. De accu kent een capaciteit van 5500 mAh zo meldt de fabrikant zelf. Hiermee is de accu van de 12R zelfs iets groter dan het recent aangekondigde vlaggenschip de OnePlus 12.

De OnePlus 12R belooft een aardige flagship-killer te worden. En met een 5500 mAh grote batterij zal die in theorie lang mee kunnen. Dit nieuws is niet zomaar van iemand afkomstig, OnePlus meldt het zelf op haar Amerikaanse website. Betrouwbaarder kan niet.

5500mAh batterij voor de OnePlus 12R aldus de OnePlus-website

Eerder al ging het gerucht dat de OnePlus 12R met hetzelfde scherm als de OnePlus 12 uitgerust zal worden. Dit vierde generatie LTPO-paneel heeft mogelijk een maximale helderheid van 4500 nits. Hoe groot het is weten we nog niet.

OnePlus Ace 3

OnePlus kondigt de OnePlus 12R op 23 januari aan. Dat is ook het startpunt van de wereldwijde verkoop van de OnePlus 12. Deze is al in China verkrijgbaar en dat geldt mogelijk ook snel voor de 12R. Die wordt namelijk op zaterdag 6 januari daar al aangekondigd onder de naam Ace 3.