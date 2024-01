Apple Vision Pro vanaf 2 februari verkrijgbaar, 19 januari te bestellen

Volgens Apple is het tijdperk van Spatial Computing nabij. De Apple Vision Pro is vanaf 19 januari te bestellen en zal 2 februari verkrijgbaar zijn. Maar eerst alleen in de VS.

Apple kondigde de Vision Pro bril op 6 juni 2023 aan tijdens haar WWDC-evenement in Cupertino. De langverwachte bril ligt vanaf 2 februari in alle Amerikaanse Apple Stores maar zal ook online verkrijgbaar zijn. Brildragers wordt echter aangeraden een fysieke winkel te bezoeken. Zij zullen corrigerende lenzen van Zeiss nodig hebben die minstens 99 dollar extra kosten.

Apple Vision Pro binnenkort zelf te gebruiken

De prijs van Apple's bril bedraagt 3499 dollar maar de verwachtingen zijn toch hoog. Met name bij Apple zelf. Het werkte jarenlang aan de bril en het bijbehorende visionOS-besturingssysteem. Die moet de apps die we van de iPhone en iPad kennen combineren met de fysieke wereld. Het bedienen gebeurt met de handen, je ogen en door spraak.

Verschil met andere VR-brillen

De Apple Vision Pro verschilt van andere brillen door het scherm voorop. Deze tonen de ogen van de gebruiker (EyeSight mode), voor als de gebruiker gestoord kan worden, of een blurry animatie voor wanneer deze in de virtuele wereld ondergedompeld is. Volgens Apple is de Vision Pro ideaal voor productiviteit, voor multimedia en voor gaming. Tot op heden is met name die laatste een reden voor mensen om een VR-bril aan te schaffen. Of gebruikers ook bereid zijn om voor die eerste twee opties zo diep in de buidel te tasten is afwachten.

"Gezellig" samen op de bank

Apple Vision Pro in Nederland

Apple begint op 19 januari met aannemen van bestellingen en begint met leveren op vrijdag 2 februari. Wanneer we de bril ook buiten de VS zullen aantreffen is onbekend, Apple doet daar geen uitspraken over. De vanaf-prijs bedraagt 3499 dollar en daarvoor krijg je de bril met 256GB aan opslag. Je kunt tot slot kiezen uit een Solo Knit-band en de Dual Loop-band.